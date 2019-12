Target Number One, le premier film anglophone du cinéaste québécois Daniel Roby (Louis Cyr), aura droit à une sortie mondiale. La multinationale Universal a récemment acquis les droits de distribution du long métrage à l’échelle internationale, a appris Le Journal.

Universal s’occupera donc de la mise en marché du film partout à travers le monde, sauf au Canada (où il sera distribué par les Films Séville) et aux États-Unis (où il sera lancé par Saban Films).

C’est au Québec et au Canada que Target Number One prendra l’affiche en premier, le 24 avril prochain. La sortie mondiale du film suivra en juillet 2020.

UNe histoire vraie

Thriller politique anciennement intitulé Gut Instinct, Target Number One s’inspire de l’histoire vraie de l’ancien toxicomane québécois Alain Olivier qui, dans les années 1980, avait été emprisonné pendant huit ans en Thaïlande à cause d’une enquête de la GRC qui avait mal tourné. L’affaire avait attiré l’attention du journaliste Victor Malarek, du Globe and Mail, qui avait enquêté sur cette erreur judiciaire.

Le film, qui a été tourné à l’été 2018, met en vedette l’acteur américain Josh Hartnett et le Québécois Antoine Olivier Pilon.

Joint vendredi, Daniel Roby (Louis Cyr, Funkytown) s’est réjoui de pouvoir compter sur Universal, un studio hollywoodien mythique, pour la mise en marché de son film à l’échelle mondiale.

« Universal a été pendant longtemps mon studio favori parce qu’il produisait les films de Steven Spielberg au début de sa carrière, rappelle le cinéaste. C’est le fun de penser qu’on va voir le logo de Universal au début de mon film ! »

Produit par la boîte montréalaise Caramel Films (Starbuck), Target Number One est le premier film anglophone de Daniel Roby. Le cinéaste québécois travaille sur ce projet depuis une douzaine d’années.

♦ Target Number One sortira au Québec le 24 avril 2020.