C’est à la Citadelle de Québec que la Fondation Rêve d’enfants a accueilli récemment une centaine d’employés d’entreprises de Québec lors de son événement « Allumez un rêve ». Grâce à la générosité des participants et de partenaires, une somme de 105 000 $ a été amassée et permettra à 11 enfants de la région, gravement malades, de réaliser leur plus grand rêve. Julie Maynard, directrice, Québec-Est, Fondation Rêves d’enfants, remercie les 11 entreprises participantes : La Citadelle de Québec, IGA des Sources, Macpek, Monsieur Cocktail, Resto Québec, les marchés Tradition, MultiD, les services d’incendie de la Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Vooban, restaurant le Montagnais et L2 Toitures.

Centenaire...

Photo courtoisie

Madame Marie-Rose Perron, de Saint-Casimir (Portneuf) a célébré, le 2 novembre dernier, son centième anniversaire de naissance en compagnie de sa famille, les résidents ainsi que les bénévoles du Centre d’hébergement de Saint-Marc-des-Carrières. Ses qualités humaines et ses connaissances lui ont permis de traverser les époques avec sagesse et humilité, ce qui rend hommage à sa longévité qui a été soulignée par plusieurs témoignages, dont un certificat de la part du Pape François lui accordant sa Bénédiction apostolique ; une missive de félicitations de Buckingham Palace de Sa Majesté la Reine Elizabeth II et une autre de la gouverneure générale du Canada Julie Payette, toutes deux la félicitant pour son centenaire. Vincent Caron, député de Portneuf à l’Assemblée nationale du Québec et le curé François Paradis lui ont aussi transmis leurs meilleurs vœux. Sur la photo, Madame Perron est entourée de ses enfants, de gauche à droite : Céline, Michel, Denis et André.

PDG

Photo courtoisie

Bravo Alain Gilbert qui vient d’être nommé au poste de président-directeur général de La Fondation de l’Université Laval. Il entrera officiellement en fonction le 1er juin 2020. Dans l’intervalle, France Croteau continuera d’assurer la fonction de présidente-directrice générale par intérim.

Bonne fête Carmen

Photo courtoisie

Fière résidente de Loretteville à Québec depuis 50 ans, fidèle lectrice du Journal de Québec depuis toujours, Carmen Croteau (photo) célèbre aujourd’hui son 80e anniversaire de naissance. Généreuse et attentionnée, celle qui a fait carrière au service des Communications du gouvernement du Québec pendant de nombreuses années déborde encore d’énergie et reste toujours bien active. Elle adore cuisiner, aller à la pêche, et s’occuper de sa famille. Son conjoint Guy, son fils Stéphane, sa bru Marie-Laure et sa petite-fille Charlotte, 8 ans, une boule d’énergie comme sa grand-mère, lui souhaitent de passer une très agréable journée d’anniversaire.

Quinquagénaire

Photo courtoisie

Je suis 24 heures à l’avance, je le sais, mais puisque je n’ai pas de chronique « Échos sur la ville » le dimanche, je ne voulais pas rater l’occasion de souhaiter un très joyeux anniversaire de naissance à Patrick Renaud (photo) président, consultant stratégique Neurovente, Équipe Éole, qui aura 50 ans demain dimanche. Pat, pour les intimes, est depuis trois ans maintenant formateur et conférencier pour sa propre compagnie. Il a sa chronique « Ventes et affaires » sur les ondes d’Énergie 98.9 à Québec et se promène à travers le Québec avec son atelier-conférence « Du Cœur aux Ventes », une introduction bénéfique à la Neurovente. En espérant que la cinquantaine le fasse devenir un neuro-golfeur ou heureux golfeur !! Bonne fête, Pat !

Anniversaires

Photo courtoisie

Nicholas Hoult (photo) acteur britannique (X-Men : Le Commencement), 30 ans... Mathieu Grondin, comédien québécois, 40 ans... Georges Laraque, ex-attaquant des Canadiens de Montréal, 43 ans... Marie-Josée Rouleau, ex-golfeuse professionnelle (LPGA 2000-2001), 49 ans... Larry Bird, joueur de basketball (1979-92 : Celtics), 63 ans... Tom Waits, chanteur, compositeur et acteur américain, 70 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 7 décembre 1994. Jean-Claude Tremblay (photo), 55 ans, ex-défenseur des Canadiens et des Nordiques... 2017. Steve Reevis, 55 ans, acteur américain... 2008. Guy Rouleau, 43 ans, ancien joueur-vedette de la LHJMQ... 1990. Jean-Paul Lemieux, 86 ans, peintre québécois de renommée internationale... 1990. Jean Duceppe, 67 ans, comédien québécois... 1941. 2403 Américains tués lors de l’attaque sur Pearl Harbor.