Chez Gustave: Nid victorien douillet

On s’offre un séjour plein de charme d’antan et de confort moderne Chez Gustave. Un décor complètement enchanteur au cœur de la vie urbaine de La Sarre.

C’est dans une résidence victorienne datant de 1924 que l’on s’installe lorsqu’on séjourne Chez Gustave, à La Sarre, en Abitibi-Témiscamingue. Les propriétaires, Angèle Lavoie et Mario Grenier, y proposent un établissement plein de charme hébergeant à l’époque des nouveaux arrivants qui descendaient du train, la gare étant à deux pas. Plus tard, la famille du docteur Gustave Rheault s’y est installée. Transformée en 2001 en gîte, la résidence se veut chaleureuse et confortable et a ce petit quelque chose de franchement joli de l’architecture victorienne.

Photo courtoisie

UNITÉS GÉNIALES

Les deux chambres spacieuses disposent chacune d’un salon, d’une cuisine tout équipée, de même que d’une salle de bain franchement mignonne. Les chambres douillettes accèdent à un grand lit, elles sont décorées avec soin dans un esprit champêtre plein de douceur. On apprécie le mobilier antique et les armoires de cuisine d’époque, ainsi que les belles boiseries aux murs et aux plafonds. L’ambiance est chaleureuse, empreinte de tranquillité et le décor est raffiné. On y sent l’esprit de l’époque, mais également toute la modernité actuelle grâce aux rénovations effectuées. Un divan-lit dans les deux unités permet d’accueillir deux personnes additionnelles. La luminosité naturelle et le soleil pénétrant à l’intérieur par les grandes fenêtres restent tout à fait agréables. Ces deux unités confortables sont parfaites pour un séjour prolongé en autonomie complète, car elles permettent de cuisiner les repas et elles sont assez vastes.

À savoir

TARIFS: Deux nuits en occupation double à partir de 210 $.

SERVICES: Laveuse et sécheuse à la disposition des invités. On stationne voitures, motoneiges sur remorques dans le stationnement. Deux autres logis pareillement aménagés (chacun disposant de deux chambres fermées) sont disponibles en location dans un autre bâtiment à quelques pas de Chez Gustave.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS: On découvre à pied le circuit patrimonial (dont fait partie Chez Gustave) mettant en valeur les bâtiments d’importance architecturale, symbolique ou historique de La Sarre. Les motoneigistes accèdent à des sentiers de motoneige à proximité.

COORDONNÉES:

Chez Gustave

7 7e Avenue Ouest

La Sarre (Québec)

J9Z 1M2

Téléphone : (819) 333-0449

chezgustave.com