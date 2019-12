Corées: la situation est «grave», conviennent Trump et Moon Jae-in

Les présidents américain et sud-coréen, Donald Trump et Moon Jae-in, ont convenu lors d’une conversation téléphonique que la situation dans la péninsule coréenne était « grave » et décidé de maintenir le dialogue avec le nord, ont indiqué samedi les autorités de Séoul.

Les discussions sur la dénucléarisation de la péninsule sont dans l’impasse depuis l’échec du sommet d’Hanoï en février

Les deux pays n’étaient pas parvenus à s’entendre sur le démantèlement du programme nucléaire nord-coréen en échange d’une levée des sanctions économiques internationales.

Pyongyang a donné à Washington jusqu’à fin 2019 pour présenter une nouvelle offre et a menacé à plusieurs reprises ces dernières semaines de se retirer définitivement des discussions.

Les dirigeants américain et sud-coréen « ont estimé que la situation actuelle dans la péninsule coréenne est grave », a déclaré Ko Min-jung, porte-parole de la présidence sud-coréenne.

« Ils ont convenu qu’il fallait continuer de donner de l’élan au dialogue de façon à parvenir à de rapides résultats dans les négociations sur la dénucléarisation », a-t-elle ajouté, précisant que la conversation s’était tenue à la demande de Donald Trump.