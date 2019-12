Début en or pour Kaillie Humphries sous les couleurs américaines

L’ancienne gloire du bobsleigh canadien Kaillie Humphries a triomphé à sa première course en Coupe du monde sous les couleurs des États-Unis, samedi, à Lake Placid.

Faisant équipe avec Lauren Gibbs en bob à deux, Humphries a remporté l’épreuve devant deux équipages allemands grâce à un temps de 1 min 53,48 s. Il s’agit de sa 23e victoire en carrière sur le circuit de la Coupe du monde.

«C’est fantastique de commencer la saison en force comme ça, a dit Humphries, dans une entrevue publiée sur le site de la fédération américaine de bobsleigh et de skeleton.

«C’est une excellente façon de commencer un nouveau chapitre. L’équipe (américaine) m’a tellement bien soutenue. Il y a eu de grands efforts déployés par toute l’équipe cette semaine pour faire en sorte que cette victoire se produise. Je me sens vraiment heureuse et fière», a poursuivi l’Albertaine, double championne olympique.

Humphries a joint l’équipe américaine à l’automne, après des mois de démêlés avec Bobsleigh Canada Skeleton.

L’athlète de 34 ans avait demandé en septembre d’être libérée par la fédération nationale, contre qui elle avait également entrepris des recours judiciaires. Elle accusait Bobsleigh Canada Skeleton de ne pas avoir traité avec sérieux une plainte pour harcèlement qu’elle avait déposée en août 2018.

Un retour en force

Les problèmes avec la fédération nationale avaient convaincu Humphries de faire l’impasse sur la dernière saison en Coupe du monde.

Cette course à Lake Placid était d’ailleurs sa première dans une compétition internationale majeure depuis les Jeux olympiques de Pyeongchang, où elle a décroché la médaille de bronze en compagnie de Phylicia George.

«Je suis passée par toutes sortes d’émotions au cours de la dernière année, a indiqué Humphries, qui est ravie de faire maintenant partie de l’équipe américaine.

«Je peux compter sur mes coéquipiers et ils me font confiance en retour. Les choses ne sont pas parfaites, mais je suis une athlète de haute performance et il y aura toujours des choses que je voudrai améliorer. Je suis très excitée par ces débuts.»