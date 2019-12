Folie de Noël : une maison, 350 sapins, 42 000 ornements et des milliers de lumières

Un couple de Rinteln, en Allemagne, se prépare à battre son propre record du nombre de sapins de Noël décorés dans une maison.

Thomas et Suzanne Jeromin n’épargnent aucun effort pour arriver à leur but. Oubliez les décorations toutes simples et de dernière minute : ils ont commencé à décorer leur maison dès le début du mois d’août.

Les 100 mètres carrés de leur maison sont occupés jusqu’au moindre racoin par 350 sapins. Même la salle de bain a droit aux siens.

Les arbres de Noël sont tous différents les uns des autres et sont munis d’une variété incroyable de guirlandes, boules décoratives et autres décorations.

Certains sapins font même référence à des thèmes particuliers comme les fruits, les superhéros, Star Wars, ou les jouets...

En 2018, les Jeromin avaient installé 316 sapins de Noël dans leur demeure. Ils visent encore plus haut pour l'an prochain...