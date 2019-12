France: des routiers protestent contre la hausse du gazole, bloquent des camions étrangers

Des routiers menaient samedi des actions de blocage sur plusieurs grands axes à travers la France, provoquant bouchons et perturbations, pour protester contre la hausse de leurs taxes sur le gazole, prévue par le gouvernement français.

Des barrages filtrants et opérations escargots mis en place tôt le matin devaient être levés en début d’après-midi ou au plus tard dès la nuit tombée « pour ne prendre aucun risque pour la sécurité », a déclaré à l’AFP Jean-Marc Rivera, délégué général de l’Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) qui appelle aux blocages.

Quinze points de blocage étaient prévus principalement sur des routes à forte circulation de poids lourds étrangers, avec d’importantes perturbations notamment en région parisienne, mais aussi dans le centre-est, le sud et le sud-ouest du pays, selon M. Rivera.

Les routiers de l’OTRE protestent contre une hausse de 2 centimes de leurs taxes sur le gazole dans le projet de loi de finances français pour 2020. Ils s’estiment désavantagés face à leurs concurrents étrangers qui ne contribuent pas à l’entretien des infrastructures routières en France et ne respectent pas la réglementation européenne de cabotage.

Ces actes ne visent pas à « embêter le citoyen », expliquait à l’AFP Pascale Faure, qui participait à un barrage filtrant installé à l’intersection de deux autoroutes près de Langon (sud-ouest).

« On arrête principalement des camions étrangers, bulgares, tchèques, lituaniens, polonais... On les immobilise 20 minutes et on les laisse repartir », a déclaré à l’AFP Philippe Bonneau, secrétaire général de l’OTRE, depuis Oissel (nord-ouest), où entre 70 et 100 camions bloquaient partiellement un rond-point.

« On est comme les agriculteurs, on nous fait toujours passer pour les méchants, ça suffit. On est bien conscients qu’il y a un enjeu environnemental et on a proposé un certain nombre d’idées à ce niveau-là », affirme-t-il.

Ces blocages interviennent alors que la France fait face depuis jeudi à une grève massive contre une réforme des retraites. Cette mobilisation affecte en particulier les transports publics, entraînant son lot de difficultés et de crispations pour les usagers.