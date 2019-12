Frima, un vrai village de Noël près de Québec

La magie de Noël prend tout son sens avec Frima, un village habité par des lutins et le père Noël, au Woodooliparc, à Scott en Beauce, à une demi-heure au sud de la Capitale.

C’est la quatrième année. L’affluence de l’an dernier, avec plus de 22 000 visiteurs, a incité les organisateurs à rendre obligatoire l’achat de billets en ligne. On veut ainsi réduire l’attente à l’entrée.

Le site est agrémenté d’un parcours illuminé en forêt. Ici et là, on croise des lutins venant saluer les enfants.

Photo courtoisie, France Quiron-Naturel Photographie

Du père Noël à l’atelier

Près de l’entrée se trouve la maison du père Noël. Installé dans son bureau, lui et mère Noël, affairée à faire des biscuits, attendent­­­ petits et grands.

Sous le même toit, on admire de jolis villages miniatures à même des comptoirs. En tout, il y a 600 maisonnettes.

Juste à côté, le Shack abrite une salle chauffée avec tables, toilettes, table à langer et salle d’allaitement. On peut y apporter notre repas.

Un peu plus loin sur notre chemin, on croise la poste, puis on s’arrête à l’atelier de fabrication de jouets. Quand le lutin Bric-à-Brac en a le temps, il fait de la neige éternelle que les enfants peuvent emporter dans un petit contenant.

Photo courtoisie, France Quiron-Naturel Photographie

Des lutins et des jeux

La visite nous emmène ensuite au coin des lutins. Peut-être que les enfants y rencontreront Fantasiova, la gardienne des couleurs. Il y a aussi Timbré, le postier qui court aussi vite que la lumière ou encore Abracadajemensouvienspas, le magicien gaffeur.

À quelques pas, nous voici au pôle Nord, le site comprenant un château, un iglou et deux glissoires. Il y a également des glissoires sur la banquise, un peu plus loin.

Au bout du parcours

Vers la fin du circuit pédestre, un casse-croûte de type cantine nous dépanne en cas de fringale. La boutique de Noël commande une halte. On peut se procurer des souvenirs, des décorations, des tuques ou des mitaines.

Contes, feux de camp, labyrinthe avec épreuves d’agilité s’ajoutent aux nombreux attraits du village.

Au fait, libre à vous de prendre des photos pour les partager sur Instagram avec le mot-clic #WoodooliParc.

FRIMA

Jusqu’au 31 décembre (fermé le 25 décembre)

Tarifs : 20 $ par visiteur de 13 ans et plus, 16 $ pour les 3 à 12 ans

Achat en ligne obligatoire

woodooliparc.com

