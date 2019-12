Le 5e documentaire d’enquête en 2019

Il a fallu à Marie-Christine Noël huit mois de travail, non seulement pour infiltrer ce marché lucratif, mais aussi pour décrocher un certificat bidon de nutrithérapeute. Avec ce bout de papier sans valeur, elle aurait pu donner des conseils de nutrition, si on peut dire, qui sont carrément dangereux pour la santé, selon les médecins spécialistes que nous avons interviewés. Ceux-ci n’hésitent d’ailleurs pas à parler d’une industrie de charlatans.

Menaces, abus physiques et sexuels, salaires inadéquats et passeports confisqués : derrière les portes closes de foyers québécois, on retrouve des nounous qui s’occupent des enfants et soignent les aînés. Mais elles sont souvent isolées et exploitées, sans recours ni surveillance de la part du gouvernement.