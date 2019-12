Le meilleur blanc en bas de 15$

Soyons honnêtes : trouver un vin « excitant » à moins de 15$ à la SAQ, c’est tout sauf facile.

Je ne parle pas du « bon » vin gentil qui passe le test des deux étoiles parce que « bien fait » ou « équilibré ». Celui qui plaît à tout le monde. Vin normal. À la limite ennuyant. Non. Je parle du vin excitant, celui qui surprend, qui titille l’esprit, éveille les sens tout en racontant une histoire. Un vin qui a du caractère. Celui dont on se rappelle le nom sans l’avoir instagrammé avec son téléphone. Ça n’arrive pas souvent. Surtout à moins de 15$. Et quand on en trouve un, on fait une tite-danse de la pluie!

C’est ce qui m’est passé avec ce vin que j’ai dégusté à bouteille découverte. Sans connaître le producteur, l’agence qui m’a envoyé la bouteille ou son prix. Seul indice : Soave. Une appellation du nord de l’Italie dont la réputation qualitative est très inégale. L’excellent y côtoie l’horreur avec une grosse couche de vins ordinaires dont on ne se rappelle jamais le nom.

La famille Tessari est établie dans la région depuis le début des années 1800. Le modeste domaine d’environ 20 hectares comporte plusieurs parcelles de vignes poussant sur des sols volcaniques. Valentino et son fils Francesco parviennent à faire des merveilles avec le garganega, cépage qui doit être majoritaire (70%) dans l’assemblage du soave qui peut aussi inclure du chardonnay, du pinot blanc et du trebbiano. Fermenté en cuve inox, il en ressort un blanc aux parfums délicats de fleur, de citron, de pierre à fusil, d’amande et de miel. La bouche montre un fruit nourri et croquant. Le vin est bien sec et offre une finale énergique évoquant des notes de pêche, d’herbe et d’iode. J’ai lu que la sommelière émérite Élyse Lambert propose de marier le vin avec des pétoncles et autres fruits de mer. Nul besoin de vous dire : garrrrrrrrrrrochez-vous! Il y en a un peu partout à la SAQ. C’est sans doute le meilleur vin blanc à moins de 15$ cette année.

I Stefanini, Il Selese 2018, Soave, Italie

14,75 $ - Code SAQ 13841431 – 13 % - 2,6 g/l

★★★ $ ½

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.