Le week-end culturel de Nicola Ciccone

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

La trilogie de Stephen King, qui compte, Mr Mercedes, suivi de Carnets noirs et de Fin de ronde. Ce sont des romans policiers brillamment écrits. Je suis un grand amateur de polars. J’avais lu d’autres thrillers de Stephen King auparavant, mais je l’avais mis de côté depuis une dizaine d’années. C’est en lisant le premier tome, Mr Mercedes, que j’ai redécouvert son écriture. C’est n’est pas pour rien qu’il est reconnu comme étant le maître dans son créneau. Il s’agit d’un très grand auteur. J’ai adoré les trois livres !

Quel est le film qui vous a séduit ?

Photo courtoisie

J’ai beaucoup aimé le film Once Upon a Time... in Hollywood (Il était une fois à Hollywood), du réalisateur et scénariste Quentin Tarantino, que j’ai vu en salle le premier jour de sa sortie. C’est un excellent film, sans doute l’un de mes préférés de son répertoire. J’aime beaucoup l’acteur Leonardo DiCaprio ainsi que Brad Pitt. Ce sont de grosses pointures. De plus, je suis un très grand fan de Tarantino et j’ai d’ailleurs fait un pot-pourri des plus grandes chansons que l’on retrouve dans les films du célèbre réalisateur pour lui rendre hommage. Il est accessible sur YouTube : Nicola Ciccone - Tarantino Soundtrack Tribute.

Quel est le spectacle à ne pas manquer ?

Photo Ben Pelosse

Il faut aller voir Casse-Noisette des Grands Ballets canadiens de Montréal un grand classique du temps des Fêtes à l’affiche à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts du 12 au 30 décembre. Je l’ai vu l’année dernière pour la première fois. Je n’y étais pas allé auparavant, croyant que c’était davantage pour les enfants, mais j’ai été agréablement surpris. C’est un magnifique spectacle que je propose à tout le monde.

Quelle est l’exposition qui vous interpelle ?

Photo courtoisie

J’ai vu l’exposition Momies égyptiennes qui se tient au Musée des beaux-arts de Montréal, produite par le British Museum. J’ai vraiment beaucoup aimé. La mise en scène est très bien réussie. On nous transporte littéralement en Égypte au bord du Nil. On a des projections et des images numériques un peu partout. C’est très impressionnant de voir les artefacts. L’exposition se tient jusqu’au 29 mars.

Qui dans le milieu artistique suscite­­­ votre admiration ?

Photo Ben Pelosse

J’admire Yvon Deschamps, car ce n’est pas qu’un humoriste, c’est aussi un dramaturge qui faisait des petites pièces de théâtre à travers ses monologues, souvent sur des phénomènes sociaux en parlant des travailleurs. J’ai eu la chance de le rencontrer à quelques reprises et même de chanter sa chanson, Aimons-nous. Il est quelqu’un d’une grande sensibilité.

