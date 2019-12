Marc Crawford guidé par les émotions, selon un de ses anciens joueurs

Les sentiments envers l’entraîneur adjoint des Blackhawks de Chicago Marc Crawford sont partagés et l’ex-capitaine des Canucks de Vancouver Markus Naslund a ajouté son grain de sel sur les allégations de violence qui ciblent l’homme l’ayant dirigé pendant sept saisons.

Crawford a été visé par plusieurs anciens de la Ligue nationale de hockey (LNH), soit Sean Avery, Patrick O’Sullivan et Brent Sopel, qui s’était prononcé il y a un an lors d’un épisode du podcast «Spittin’ Chiclets». Sopel a côtoyé Naslund avec les Canucks au moment où Crawford pilotait l’équipe et dit avoir reçu des coups de pied, en plus de subir de la violence verbale. L’ancien du Canadien de Montréal a joué en Colombie-Britannique de 1998-1999 à 2003-2004.

«J’ai toujours pensé que Marc était un bon entraîneur, a cependant mentionné Naslund au quotidien “Vancouver Sun”, vendredi. Je n’ai pas envie d’aller dans les détails. Je comprends aussi la version de Brent parce que Marc a toujours été dur envers lui. Ça ne fait aucun doute, mais ce n’est pas à moi de commenter.»

Le Suédois croit que Crawford l’a beaucoup aidé pendant sa carrière. C’est également le cas de Sopel, qui avoue que l’homme de hockey l’a aidé à gagner éventuellement la coupe Stanley (Sopel a gagné le trophée avec les Blackhawks de Chicago en 2010), tandis qu’Avery a déclaré que l’Ontarien a été le meilleur entraîneur qu’il a connu.

«Je comprends que des gens puissent trouver que Marc est difficile à vivre par moments. Il est une personne qui se laisse guider par ses émotions. Je suis certain que si vous parlez à Marc, il avouera qu’il aimerait mieux ne pas avoir dit certaines choses», a admis Naslund, s’exprimant de sa Suède natale.

Pas un amateur des coups bas

Même loin de l’Amérique du Nord, Naslund a beaucoup entendu parler de la situation des entraîneurs visés par d’anciens joueurs. Il n’aime toutefois pas cette vague de dénonciations.

«Vérifier la façon dont les instructeurs traitent leurs joueurs est une bonne chose, a déclaré Naslund. Cependant, je ne suis pas d’accord avec les gars qui accusent leurs entraîneurs lorsque leur carrière est terminée. Je crois que c’est facile de faire des coups bas.»