Notre patrimoine

Depuis quelques mois, la question du patrimoine bâti s’est imposée progressivement dans l’actualité.

Elle le fait toujours à peu près de la même manière : un édifice historique, qui marquait le paysage, est menacé de démolition, généralement par un promoteur qui veut le raser pour construire des condos ou un parking. Des citoyens se mobilisent pour sauver le bâtiment, en rappelant son importance et sa signification. On les traite souvent de doux rêveurs, plus souvent de pénibles passéistes faisant obstacle au développement économique.

Maisons

Mais de plus en plus, les militants du patrimoine font entendre leurs arguments, et la ministre Nathalie Roy veut faire comprendre qu’elle n’y est pas indifférente.

Évidemment, le dossier est compliqué, mais un principe devrait nous guider : un peuple qui sans cesse efface les traces de sa présence historique mutile inévitablement sa mémoire. Il arrache aussi ses racines. Inévitablement, et tristement, il lacère ainsi son identité et les repères qui lui permettaient de faire cohabiter plusieurs époques dans son présent.

Le philosophe Alain Finkielkraut l’a déjà dit de belle manière : nous naissons dans un monde qui nous précède et qui nous survivra. Tout en y ajoutant notre marque, nous avons le devoir d’assurer sa continuité. Surtout, nous devons lutter contre la vilaine manie de la table rase qui représente la tentation barbare de la modernité.

Jetable

Une certaine vision du capitalisme, aujourd’hui, fantasme sur l’idée du monde jetable. Nous ne construisons plus dans l’espoir de laisser une empreinte sur les siècles à venir. Au contraire. Avant même de construire un édifice, nous savons qu’il sera plutôt tôt que tard périmé. Sans surprise, nous construisons un monde de plus en plus laid.

Ceux qui défendent les vieilles maisons et les vieilles églises ne sont pas de tristes antiquaires. Ce sont des patriotes soucieux qui refusent de vivre dans un monde artificiel, sans vie et sans chaleur.