Un peu comme la veille, les Bleus ne sont pas sortis avec beaucoup de fougue pour entamer leur partie face aux Islanders de Charlottetown. Cette fois, ils n’ont pas été en mesure de combler le retard de deux buts qu’ils se sont creusé lors du premier vingt, bien qu’ils aient beaucoup mieux joué au cours des 40 minutes suivantes. Les Saguenéens de Chicoutimi se sont donc inclinés, samedi après-midi par la marque de 2 à 1.

« Aujourd’hui [hier] on méritait ce qui nous est arrivé, hier [vendredi], la seule différence est qu’on avait réussi à s’en sauver. Nous n’avions pas la bonne approche mentalement pour jouer cette rencontre-là. Nous avons aussi vu des gestes de frustration et d’indiscipline. On a vu des erreurs mentales évidentes et ça nous a fait perdre ce match-là. [...]On a manqué de détermination et de concentration aux alentours du filet adverse. On s’est battus nous-mêmes ce soir », a commenté le pilote des Bleus, Yanick Jean.

L’intensité monte d’un cran

Les Saguenéens se frottaient à l’équipe la plus punie du circuit, elle qui avait récolté un total de 430 minutes de punitions avant la partie de samedi. À titre comparatif, les troupiers de Yanick Jean avaient obtenu 100 minutes de punitions de moins.

Tout comme la veille, c’est Artemi Kniazev qui a sonné le réveil offensif chez les Bleus. En retard de deux buts, le mobile défenseur y est allé d’un tir de la pointe en avantage numérique qui s’est frayé un chemin jusque dans le fond de la cage défendue par Jacob Goobie. Malheureusement pour les locaux, quatre punitions mineures consécutives sont venues freiner leur élan offensif. Le cinquième meilleur désavantage numérique a tout de même bien fait en réduisant au silence chacune des attaques massives des Insulaires.

« On avait pris du momentum à quelques reprises dans le match, mais on se l’est enlevé nous-mêmes en prenant de mauvaises pénalités. Même chose à la fin de la troisième période où l’arbitre avait un avantage numérique dans le bras et puis on l’a annulé », a ajouté Jean, faisant référence à une punition décernée à Kniazev en fin de partie pour avoir donné un coup de bâton à son adversaire qui avait été puni sur le jeu.

Alors que les Saguenéens étaient déjà privés des services de l’attaquant Hendrix Lapierre en raison d’une commotion cérébrale, voilà que Xavier Labrecque, qui n’avait pas terminé le match de la veille à cause d’une blessure au « haut du corps », se retrouve lui aussi sur la liste de blessés.

Les Saguenéens concluront leur séquence de trois matchs en autant de jours cet après-midi, alors qu’ils seront du côté de Shawinigan pour y affronter les Cataractes dès 16 h.