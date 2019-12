Pas de temps à perdre pour Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

Humoriste au nom qui rend souvent les gens dubitatifs (« je montre mon permis de conduire chaque semaine ! »), Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques se retrouve de nouveau nommé dans la catégorie découverte de l’année, demain soir, au gala Les Olivier. Le Journal a rencontré l’intellectuel assumé qui a passé son enfance dans les livres et les musées.

En septembre dernier, Philippe-­Audrey Larrue-St-Jacques a fêté ses 32 ans. L’humoriste, pour qui les projets intéressants s’enchaînent rapidement — scène pour Hélas, ce n’est qu’un spectacle d’humour, télé pour Like-moi, cinéma pour Les barbares de La Malbaie, radio pour La soirée est (encore) jeune —, a alors eu une nouvelle prise de conscience.

« Je me suis rendu compte que 32 ans, c’est jeune, mais en même temps, c’est vieux dans le milieu de l’humour, dit-il. Katherine [Levac] vient d’avoir 30 ans, Jay [Du Temple] a 28, Rosalie [Vaillancourt], 27, et Julien [Lacroix], 26. Il y a beaucoup d’humoristes émergents qui ont à peine 30 ans. C’est une vraie préoccupation pour moi d’avoir 32 ans. En même temps, je sais que si je lis ça un jour, à 63 ans, je vais me dire : “heille, tais-toi (rires) !” Mais j’ai la conscience du fait que je n’ai pas de temps à perdre. »

Les affaires fonctionnement rondement pour celui qui a étudié au Conservatoire d’art dramatique de Montréal, de 2007 à 2010, avant d’obte­nir son diplôme de l’École nationale de l’humour, en 2014. Ayant passé son enfance dans les livres et les musées, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques ne se destinait visiblement pas à une carrière en humour.

« Je n’ai jamais été voir un spectacle d’humour quand j’étais enfant, dit-il. Pour mes parents, l’humour, c’était pas loin de Molière. Pour eux, c’était le cliché qu’on s’imagine des intellectuels : vulgaire, facile. Ma mère m’interdisait même d’écouter L’Heure JMP. Elle était plus à l’aise que je regarde Bleu Nuit (rires) ! »

Attaché à la France

Aujourd’hui, que pensent-ils de sa carrière en humour ? « C’est vraiment touchant, répond-il. Ma mère envoie maintenant ses étudiants au Bordel [comédie club]. Elle qui a toujours vécu dans les beaux-arts, ça veut dire que l’humour a trouvé grâce à ses yeux et est devenu une forme artistique. Elle est même une immense fan des Denis Drolet. Je n’aurais jamais pensé ça ! »

Son père travaille quant à lui à monter un colloque sur l’humour à l’Université de Montréal, l’an prochain. « Il se questionne sur le mythe derrière les numéros d’humour, dit Philippe-­Audrey. De voir qu’il embrasse et respecte ça, ça me touche énormément. [...] Mes parents sont vraiment deux personnages de Denys Arcand (rires). Et ça montre que s’ils sont capables de respecter l’humour, tout le monde peut le faire. »

Au moment de l’entrevue, Philippe-­Audrey s’apprêtait à faire ses bagages pour s’envoler quelques jours en Europe. Jeudi, il devait participer à un gala au Montreux Comedy Festival. Et les deux jours suivants, il avait prévu de les passer à Paris pour rencontrer des producteurs.

« Mon père est français alors j’ai été élevé avec une bonne portion française dans mon éducation, dit-il. Pour moi, aller jouer en France, c’est un attachement qui dépasse le prestige ou la vente de billets. Ça fait partie de mon identité, de ma culture. »

Bien faire les choses

Depuis quelques années, Philippe-­Audrey fait ainsi régulièrement des allers-retours sur le Vieux Continent pour faire rire les Européens. « Ils reçoivent bien ma proposition là-bas. J’ai commencé à trouver une façon de parler, un débit, des angles qui ont un écho. La France m’a beaucoup appris à être moi-même. Chaque fois que j’y vais, j’évolue beaucoup. »

Même s’il devait passer la semaine en Europe, Philippe-Audrey trouvait important de revenir rapidement à Montréal pour assister au gala Les Olivier, demain soir. L’humoriste est finaliste dans deux catégories : capsule ou sketch radio humoristique et découverte de l’année. Il affrontera Arnaud Soly, Christine Morency, Sam Breton et Guillaume Pineault dans cette dernière catégorie prestigieuse.

« Être nommé, c’est déjà une victoire, dit-il. Mais j’ai beaucoup de difficulté à croire les gens qui disent que ça ne les dérange pas de gagner ou non. Les humoristes, on est quand même orgueilleux. Dans une soirée d’humour, on essaie toujours d’être le plus drôle, alors je ne vois pas pourquoi ce serait différent dans un gala.

« Je serais content de gagner [découverte de l’année], car j’aurais l’impression de bien faire les choses. C’est quand même une question perpétuelle dans ma vie. Est-ce que je suis intéressant ? Ça me toucherait beaucoup de gagner. Quand t’as un parcours atypique, ça te réconforte. Est-ce que j’ai fait le bon choix d’aller en humour ? Avoir une nomination est une sorte de validation. Et le trophée en est peut-être une supplémentaire. »

« J’ai pris 40 lb pour ce rôle »

Photo courtoisie

« Quand j’ai fait l’audition, j’ai dit au réalisateur que je ne comprenais pas pourquoi il avait pensé à moi pour ce rôle, lance-t-il. En plus, en lisant le scénario, je pensais que c’était une comédie ! J’ai donc proposé un personnage qui n’est pas nécessairement drôle, mais tu sais qu’il y a une blague à portée de main. »

Sa proposition a fonctionné puisque Philippe-Audrey, qui ne comptait jusque-là au cinéma qu’un petit caméo dans De père en flic 2, s’est fait offrir le rôle principal d’Yves Tanguay, un joueur de hockey déchu qui joue dans une ligue amateur. Pour être crédible dans son rôle, il a alors accepté de changer son apparence.

« Vincent [Biron, le réalisateur] m’a proposé de laisser pousser mes cheveux. Et c’est moi qui ai suggéré d’avoir une barbe longue et de prendre du poids. Je dirais que j’ai pris environ 40 lb en cinq mois. Je suis passé de 200 à 240 ! C’était intense. »

Photo courtoisie

Faire des sacrifices

Pour prendre de la masse, il a été suivi par deux entraîneurs. « J’ai passé d’autres auditions pendant cette année-là et je sais qu’il y a des rôles que je n’ai pas eus, car j’étais trop massif. Ça ne passait pas à la caméra. J’ai compris pourquoi, au Québec, il n’y a pas énormément de transformations majeures à la Christian Bale ou à la Joaquin Phoenix. Si tu décides de te transformer au Québec, il faut que tu fasses des sacrifices sur les rôles qu’on pourrait te proposer dans la période d’un an et demi qui va suivre.

« Ce qui est drôle, c’est que pendant un an, je portais souvent des cotons ouatés, car mes vestons ne me faisaient plus. Avec ma barbe et les cheveux longs, les gens du public ne me reconnaissaient pas tant que ça. Souvent, je sentais qu’ils me dévisageaient en se disant : “ça ne peut pas être lui (rires)”. »

► Le film Les Barbares de La Malbaie est présentement à l’affiche.