Polytechnique : une survivante et des proches des victimes marqués à vie

Le réveil est toujours empreint d’émotion le matin du 6 décembre pour les survivantes et proches des victimes de la tuerie de la Polytechnique. Avec une pensée pour les vies volées, mais aussi avec l’espoirque les choses changent...

Photo Courtoisie

« Ce matin, je me suis levée en me disant que j’ai eu le privilège de vivre 30 ans de plus que mes copines », confie Geneviève Cauden.

Cette survivante de la tuerie de la Polytechnique se trouvait dans la dernière classe où Marc Lépine a fait irruption armé d’une carabine le 6 décembre 1989. Elle avait été blessée à la tête,lorsqu’une balle l’a effleurée.

Malgré un « chemin sinueux » qui a suivi la traumatisante tuerie, elle peut aujourd’hui se targuer d’être une ingénieure civile à la tête de son département à Mirabel.

Elle était retournée sur les bancs d’école en janvier 1990, mais elle pleurait chaque jour, dit-elle. La Poly lui a proposé d’étudier à l’étranger. Elle est donc partie un an en France.

« Quand on déménage, on apprend qu’on met nos problèmes dans nos valises et qu’on les apporte avec nous », souligne-t-elle.

Elle a tenté d’intégrer le marché du travail à son retour, mais sans diplôme, elle a vite trouvé sa situation trop précaire.

Mme Cauden a finalement fait un retour en arrière jusqu’au Cégep pour réapprendre « à aller en classe et avoir du plaisir ». Finalement, deux ans plus tard que prévu, elle a obtenu son diplômed’ingénieure.

« C’est un métier qui était vraiment fait pour moi, pour mes aptitudes. La preuve, je suis encore là 30 ans plus tard », poursuit la mère de quatre enfants.

Avec le recul, elle estime que sa soif de vivre, lui a permis de se retrousser les manches. « La vie est belle et mérite d’être vécue pleinement », souffle-t-elle.

N’empêche, elle n’a rien oublié de la tragédie qui lui a volé ses collègues de classe. « J’y pense souvent [...] Ça fait 30 ans et je me souviens de tout... »

Mais elle est fière de s’être taillée une place dans un milieu ou seulement 15 % des ingénieurs au Québec sont des femmes.

Photo d'archives

« Maman, je ne comprends pas. Tante Maud, elle avait le droit d’être ingénieure »​, s’est exclamé mardi le fils de 10 ans de Nadine Haviernick, après avoir regardé en silence un documentairesur l’attentat antiféministe du 6 décembre 1989.

Maud Haviernick fait partie des 14 victimes de Marc Lépine, tuée parce qu’elle était une femme qui cherchait à se tailler une place dans un milieu masculin.

« J’ai ressenti un baume. Peut-être que nos enfants vont vivre [dans un monde] où l’égalité est normale », souffle Nadine Haviernick, procureure de la Couronne. « J'étais très fière », ajoute-t-elleà propos du sentiment de réconfort qu'elle a éprouvé.

« Ça nous prend toujours un peu par surprise, cette journée-là », poursuit Mme Haviernick. Sa soeur avait 29 ans et avait réorienté sa carrièrevers le génie quelques années avant quand elle est morte.

« 30 ans, c’est toute une vie. C’est comme si ça nous renvoyait en plein visage les vies qui ont été fauchées », dit-elle, sur la pensée qui l’occupait au réveil hier. « Ce chiffre-là, ça représentetoute une vie. »

Pour sa soeur Sylvie Haviernick « c’est une grande victoire » que le caractère antiféministe de la tuerie soit aujourd’hui davantage reconnu. « Les femmes ont une voix forte et elles sont soutenues», remarque-t-elle avec espoir.

Elle a toujours tenu à s'engager dans les événements à la mémoire des victimes depuis 30 ans. Elle le faisait pour la future génération, dit-elle, pour s'assurer que les femmes soient toujoursconsidérées comme des êtres à part entière.

• À lire aussi: Des médecins et ambulanciers marqués à vie