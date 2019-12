Soigner au salaire minimum

Il faudra s’y attarder plutôt tôt que tard. Dans plusieurs types d’établissements qui prennent soin de nos personnes âgées ou vulnérables, les salaires versés sont gênants.

Attendre une mobilisation syndicale pour réagir consiste à fermer les yeux sur l’évidence et s’en remettre à des rapports de force dignes d’une autre époque.

Le salaire minimum existe pour fixer un plancher. Par loi, le Parlement fixe la base de rémunération en dessous de laquelle on ne peut pas embaucher quelqu’un. On peut comprendre qu’une personne avec de très faibles expériences de travail commence à ce niveau sa première journée. Cela survient généralement dans un secteur requérant un minimum de qualifications et imposant peu de responsabilités.

Travail exigeant

Cependant, il est bien difficile de justifier un traitement aussi minimal pour ceux qui fournissent les soins de santé et d’hygiène à des personnes hébergées. Ce travail difficile, humainement exigeant, introduit l’employé dans l’intimité des usagers et lui confère par sa nature d’importantes responsabilités.

Amenez la discussion dans un groupe. Ils seront nombreux à dire : « Je ne le ferais pas. » Or ils sont des milliers à le faire, à prendre soin jour et nuit des grands-parents du Québec, lorsque la maladie gruge leur autonomie. Ils vivent la surcharge de travail presque en permanence, ils ont besoin de patience et de résilience.

Tous les types d’établissements

Dans les derniers mois, les cris d’alarme sont arrivés de partout. Des grèves se sont tenues ces dernières semaines dans quatre résidences privées pour personnes âgées. La demande : établir un plancher de rémunération à 15 $ l’heure. Aujourd’hui, ils partent aux alentours de 13 $. Le chiffre de 15 $ correspond plutôt au sommet de l’échelle salariale au maximum de l’ancienneté. Vraiment peu.

Même phénomène pour les CHSLD privés. Ceux où le gouvernement « achète » des places. Les employés y gagnent entre 7 $ et 8 $ de moins l’heure que dans les établissements du secteur public. Les propriétaires de ces centres expliquent l’écart par le fait que le gouvernement verse un tiers de moins par personne hébergée. Un problème reconnu par le gouvernement... mais pas corrigé.

Cette semaine, Le Journal nous a fourni le portrait dans un autre type d’établissement : les ressources intermédiaires. Celles-ci hébergent non seulement des personnes âgées, mais aussi des personnes handicapées ou des autistes. Même constat, on y retrouve des préposés aux bénéficiaires qui gagnent carrément le salaire minimum.

Je ne me lancerai pas dans des comparaisons avec d’autres employés du secteur public. Certains préposés ont déjà comparé avec frustration leur rémunération avec les employés de la SAQ, par exemple. Inutile. Pas besoin de comparer longtemps pour comprendre que le travail de préposé dans plusieurs types de résidences est mal apprécié et insuffisamment payé.

Les conséquences se font déjà sentir et ce sera de pire en pire. Le roulement énorme de personnel déstabilise des personnes qui ont besoin de stabilité. Et le recrutement devient impossible. Le temps est venu de prendre soin de ceux qui prennent soin.