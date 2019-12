Un nouveau tour de piste

Serge Postigo ne le cache pas : il a craint pour le succès de Mamma Mia ! lorsqu’il a dû faire passer les paroles d’ABBA de l’anglais au français. Plus de 75 000 billets vendus plus tard, et à l’aube d’une nouvelle série de représentations, le metteur en scène pousse un soupir de soulagement. Mission accomplie.

Dancing Queen, Super Trouper, Voulez-Vous et autres S.O.S. résonneront donc à nouveau dans l’enceinte du Théâtre St-Denis pour les Fêtes. Alors que ces hits portent le même titre dans la langue de Molière, The Winner Takes it All devient aujourd’hui Le vainqueur a tout pris, Does Your Mother Know, Si maman veut bien et Knowing Me Knowing You, Pour ton bien, pour le mien.

Par souci de cohésion

C’est à la suite d’une décision tardive des ayants droit de l’œuvre originale que les paroles de toutes les chansons ont dû passer de l’anglais au français, trois semaines après le début des représentations, l’été dernier. La raison ? Assurer une meilleure compréhension du récit intégral, où une jeune femme convoque trois anciens amants de sa mère sur une île paradisiaque de Grèce dans l’espoir d’identifier parmi ceux-ci son père biologique.

« J’appréhendais la première représentation où les chansons étaient traduites. Je m’attendais à une vague de protestation, à des fans mécontents. Mais finalement, l’accueil a été incroyablement favorable », se souvient Serge Postigo, qui assure la traduction, l’adaptation et la mise en scène du spectacle.

« Je sais que certaines personnes sont venues voir le spectacle à reculons. Et je les comprends. Les chansons d’ABBA sont de gros succès que les gens connaissent et aiment. Mais plusieurs sont venus me voir pour me dire qu’ils avaient vu le spectacle dans les deux langues et qu’ils l’avaient préféré en français », poursuit-il.

Kinky Boots à l’été

Une fois les ultimes représentations de Mamma Mia ! données, Serge Postigo pourra se consacrer entièrement à son prochain projet : la comédie musicale Kinky Boots, attendue sur les planches du Théâtre St-Denis l’été prochain.

« Les textes et les chansons sont adaptés et traduits. Tout a été envoyé », annonce-t-il.

La première étape des auditions terminées, le casting du spectacle devrait s’étoffer dans les prochaines semaines.

► La comédie musicale Mamma Mia ! est présentée au Théâtre St-Denis du 12 au 29 décembre.