Une vraie pénurie

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : les recherchistes de notre Bureau d’enquête, basées à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialisent dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, elles vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L'ÉNONCÉ

Le ministre des Finances, Éric Girard, a essayé mercredi de relativiser la pénurie de main-d’œuvre québécoise en la comparant à la situation des autres provinces du Canada. « Oui, il y a une pénurie de main-d’œuvre, mais qui est [...] à peine supérieure à notre poids démographique dans le Canada. »

LES FAITS

Le ministre n’a pas tort. Au Québec, le nombre de postes vacants équivaut à 24,14 % de l’ensemble des emplois disponibles au Canada, alors que les Québécois représentent 22,57 % de la population canadienne.

Mais la situation au Québec est quand même l’une des plus préoccupantes au Canada.

Il n’y a qu’une seule autre province où la pénurie de main-d’œuvre est supérieure à son poids démographique : la Colombie-Britannique.

Toutes les autres provinces ont une pénurie de main-d’œuvre proportionnellement moins importante que leur poids démographique.

Et pour le plus grand malheur du premier ministre François Legault, qui compare souvent l’Ontario avec le Québec, nos voisins ont le plus bas taux de postes vacants par rapport à leur poids démographique.