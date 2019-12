Vaudreuil-Dorion: un conducteur de 19 ans périt après une collision avec un viaduc

VAUDREUIL-DORION – Un conducteur de 19 ans est mort tragiquement après avoir percuté le viaduc de l’autoroute 30 à la hauteur de la route Harwood, à Vaudreuil-Dorion, en Montérégie, vendredi soir.

La collision s’est produite vers 19 h et n’a impliqué que le véhicule de la victime, un résident de la ville voisine de Hudson, a fait savoir la Sûreté du Québec (SQ).

Le conducteur avait subi de graves blessures et c’est à l’hôpital que son décès a été constaté.

On ne connaît pas les causes et les circonstances de cet accident. Toutefois un reconstitutionniste de la SQ a été dépêché sur place, ce qui a nécessité la fermeture de la route Harwood pendant plusieurs heures, vendredi soir.