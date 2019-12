10 endroits où acheter une délicieuse bûche de Noël à Québec

À ce temps-ci de l’année, on commence à penser à la bûche de Noël. Voici 10 idées d’endroits où vous pourrez en commander ou en acheter une délicieuse et originale... bien loin des bûches congelées d’autrefois. Miam!

Anna Pierrot Pâtisserie-Chocolaterie

Comment choisir parmi toutes ces délectables saveurs de bûche? Citron vert et vanille, crème brûlée à l’érable, moka classique et bien plus... Anna Pierrot Pâtisserie-Chocolaterie vous offre des produits de qualité depuis 1982. Un bel endroit spécialisé dans la pâtisserie haut de gamme et le chocolat de dégustation.

2500, chemin des Quatre-Bourgeois

1191, avenue Cartier

Pâtisserie Michaud

Des desserts riches et décadents à base d’ingrédients nobles. Du côté des bûches: fudge, framboisier, choco-caramel, sucre à la crème et la bûche à Marto au fudge et whisky à l’érable. Votre partenaire idéal pour des Fêtes simplifiées... et délicieuses. Plusieurs points de vente dans les épiceries.

1520, avenue des Affaires

Tadam! Martin dessert

Ici, tous les desserts sont sans arachides! La bûche choco-érable saura rendre vos soirées délicieusement sucrées: un goût sublime de pâte et de mousse à l’érable avec une crème au chocolat garnie de canneberges et de morceaux de chocolat.

665, rue des Rocailles

Restos Plaisirs

Le Groupe Restos Plaisirs offre plusieurs sortes de bûches. Nos deux coups de cœur: la bûche au chocolat noir, camerise et pistaches et la bûche au chocolat au lait, mangue, fruit de la passion et noisettes. Il est possible de commander en ligne.

1280, avenue du Chanoine-Morel

2828, boulevard Laurier, bureau 285

Première Moisson

Ici, on mange aussi avec les yeux. Les bûches sont juste parfaitement savoureuses: crème au beurre chocolat, forêt noire, choco caramel pacanes, la croustillante choco-orange et fraises-canneberges mousse au fromage... Du choix et de la qualité!

625, boulevard Lebourgneuf

Praline & Chocolat

Huit bûches pour se régaler! Entre autres, la fromage, la vanille-framboise, la praliné et la trois chocolats. Praline & Chocolat fait aussi de succulents croissants. Des produits fins, authentiques et modernes. Un incontournable pour les gourmands.

7874, avenue Royale

2144, rue de la Faune

Le Croquembouche

Des pâtissiers qui s’éclatent afin de réinventer de grands classiques. Pour la période des Fêtes, impressionnez vos invités avec: la choco classique, la cabane à sucre, la forêt noire et la poire caramel. À se rouler par terre!

225, rue Saint-Joseph Est

Cosmos

Le traiteur du Cosmos s’occupe de vos Fêtes et de vos événements afin que ce soit à la hauteur de vos attentes. Bûche sucre à la crème, bûche billot choco et bûche fondante à la vanille... un pur délice!

1975, rue Frank-Carrel

Les Moulins La Fayette

Trois chocolats, choco-caramel, fromage et fruits rouges, fraises... Les Moulins La Fayette se surpassent chaque année pour vous offrir un temps des Fêtes exquis. Une référence pour découvrir les plaisirs gustatifs de la boulangerie, de la pâtisserie et d'autres délices de la table.

956, avenue Cartier

801, Grande Allée Ouest

1305, boulevard Lebourgneuf, no 150

Chocolats Favoris

Des fondues, des ensembles-cadeaux, des chocolats fins et une bûche au chocolat fondant offerts en boutique et dans quelques points de vente. Le visuel de la bûche est disponible uniquement sur Instagram.

Plusieurs adresses

