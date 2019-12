À dévorer avant tout le monde

En format long...

LA FAILLE

Photo courtoisie, Eric Myre Quiconque a déjà mis les pieds à Fermont sait à quel point cette ville est particulière. Construite à l’intérieur d’un mur qui protège la population des grands vents et qui abrite la plupart des services, des entreprises et des centaines de logements, elle est le lieu idéal pour une nouvelle série policière. Tout le monde se connaît dans cette petite ville minière. Ou presque. C’est là que la sergente-détective Céline Trudeau devra enquêter sur un premier meurtre crapuleux avant de découvrir qu’un tueur en série sévit. C’est aussi là qu’elle va renouer avec sa fille, Sophie, dont elle est séparée depuis quatre ans, depuis que celle-ci a coupé le cordon pour fuir leur relation conflictuelle.

► Avec Isabel Richer, Maripier Morin, Alexandre Landry, Patrick Hivon

► Dès le 12 décembre sur Club illico

VICTOR LESSARD

Photo courtoisie, Yan Turcotte Ghetto X est le troisième volet des enquêtes de Victor Lessard. Notre sombre et intuitif spécialiste du crime a remis son badge et œuvre comme gardien au Casino. Il mène une vie mollo avec Nadja, nouvelle partenaire de Jacinthe, celle qui a su l’amadouer. Mais rapidement, il est vite rattrapé par son passé et celui de son père. Un passé qui s’entremêle avec une succession de meurtres, la menace d’une cyberattaque et un commando suprémaciste. Une multitude de ramifications poussent Lessard à reprendre du service d’une certaine façon. Ce troisième opus de Martin Michaud attache les nombreux fils laissés à vif dans les saisons précédentes.

► Avec Patrice Robitaille, Julie Le Breton, Marc Beaupré, Danny Gilmore, Guy Nadon

► Sur Club illico

LÉO 2

Photo courtoisie, Club Illico Cette savoureuse comédie de Fabien Cloutier et Steve Laplante est de retour avec une deuxième saison, qui nous permet de nous attacher encore plus aux personnages colorés du village de Walton. Léo travaille toujours à l’usine de gâteau Dubeau avec la grande gueule à Couture, le simpliste Drouin et l’anxieux Perreault. Leur nouvelle boss a des idées de grandeur : produire des strudels. Le couple qu’il forme avec Cindy est au beau fixe, si bien qu’il est temps de passer à des choses sérieuses et... de rencontrer ses parents. Un mariage se pointe à l’horizon. Il y a toujours la gang de gars de la shop, dont le fidèle Chabot et celui prêt à faire le party, Pouliot. Un petit monde qui nous réjouit et qui sait être touchant à ses heures.

► Avec Fabien Cloutier, Marie-Laurence Moreau, Steve Laplante, Marc Labrèche, Hubert Proulx

► Sur Club illico

FRAGILE

Photo courtoisie, Repo Serge Boucher est un brillant auteur qui tisse finement ses intrigues, dévoilant au compte-goutte des indices qui, une fois sur deux, nous mènent vers de fausses pistes. Fragile raconte l’amitié entre deux hommes issus de milieux opposés qui n’avaient à priori rien pour développer une complicité. Il y a Félix, jadis jeune paon au nez coké, dont la famille est riche et influente, qui sort repentant et changé de prison. Puis il y a Dom, un garagiste artiste, un gars de famille attentif et généreux ayant grandi dans un milieu populaire. Dès les premières secondes du premier épisode, on apprend leur décès. Que faisaient-ils ensemble alors que personne ne connaissait leur amitié ? Alors qu’une enquête est menée, nous, spectateurs, remontons le temps, témoins des liens qui se tissent. Chaque épisode révèle des brèches surprenantes de cette saga familiale incarnée avec une grande justesse.

► Avec Pier-Luc Funk, Marc-André Grondin, Sandrine Bisson, Isabelle Vincent, Christian Bégin, Martin Drainville

► Sur Ici Tou.tv Extra

FAITS DIVERS

Photo courtoisie, S Gauvin Joanne Arseneau a une écriture savoureuse. Elle bâtit ses polars avec humour, dépeignant des personnages qui ont le don de se mettre dans le pétrin et de s’y enfoncer sans cesse. Chacune des saisons évolue dans un milieu non conventionnel. Ici, nous sommes sur un élevage de dindons visité par des extra-terrestres. Constance, Antoine, Fred et Jonas se retrouvent avec un meurtre sur les bras, un ex-criminel de retour en ville, un musicien raté qui tente de se sortir de dettes, une femme qui clame son attrait pour les entités d’autres planètes, et des histoires qui ne tiennent pas debout. Encore là, ce 3e opus vient répondre à quelques malaises qui habitaient les personnages récurrents. Et on se régale de ceux que l’on découvre dans tout ce qu’ils mijotent.

► Avec Isabelle Blais, Emile Proulx-Cloutier, Stéphane Demers, Éric Robidoux, Steve Laplante

► Sur Ici Tou.tv Extra

TROP

Photo courtoisie, Ici Télé La 3e saison de cette comédie signée Marie-Andrée Labbé respire la liberté, les grandes décisions et... la maternité. Isabelle a décidé de s’affranchir et de devenir sa propre patronne. Marc-Antoine est plus romantique que jamais. Mais une grossesse non planifiée vient brouiller un peu les cartes de cette nouvelle envolée. Anaïs, la fille au grand cœur et sans jugement prête à aider tout le monde, y compris son coloc un peu pogné et son ex en quête d’identité, est toujours bien décidée à faire don de ses ovules pour que Rachel et Esteban réalisent leur rêve de parentalité. Tout un trio. Romain continue de documenter son parcours atypique maintenant qu’il accepte mieux sa condition bipolaire. Une belle boucle se boucle ici.

► Avec Evelyne Brochu, Virginie Fortin, Eric Bruneau, Pierre-Yves Cardinal

► Sur Ici Tou.tv Extra

En format court...

FAUX DÉPARTS

Photo courtoisie, Ici Télé Catherine Brunet et Antoine Pilon sont les vedettes de cette websérie sur les rapports amoureux parfois difficiles. Ugo et Carla croyaient ne plus pouvoir s’attacher jusqu’à ce qu’ils fassent connaissance l’un de l’autre. Jean-Philippe Baril-Guérard en est l’auteur.

► Sur Ici Tou.tv

MOI J’HABITE NULLE PART

Photo courtoisie, Ici Télé L’actrice Geneviève Rioux passe derrière la caméra grâce à cette websérie, coécrite avec Gabriel Sabourin, infiniment touchante sur le parcours d’une mère et de ses enfants qui doivent faire leurs vies en s’arrêtant quelque temps dans une maison pour femmes victimes de violence conjugale. Un sujet ultra important abordé avec délicatesse.

► Sur Ici Tou.tv

En format docuréalité...

MEURTRIERS SUR MESURE

Photo courtoisie, Club Illico Ce genre de série connaît un succès monstre. On remonte ici les faits alors qu’une adolescente est violée et assassinée à Val-d’Or, en 1990. Deux jeunes hommes ont alors été accusés puis condamnés à vie pour ce crime qu’ils n’ont pas commis parce que l’enquête a été bâclée. Izabel Chevrier et Martin Paquette se sont intéressés à cette histoire à la recherche de la vérité et pour rétablir les faits. Un docuréalité d’enquête haletant.