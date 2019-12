André Viger: Les confidences d’un horloger spécial

Partout sur le passage d’André Viger, les gens le saluent, à l’Assemblée nationale. Surnommé le « ministre du temps », celui qui a pour titre l’horloger du parlement depuis 35 ans fait en quelque sorte partie de la légende.

« Demandez-lui de vous raconter quand il se levait la nuit... », nous lance une dame. « Non mais il est donc bien populaire, tout le monde veut l’avoir en entrevue, ce cher M. Viger. Il faut dire qu’il est tellement intéressant, et que c’est un bon conteur », s’exclame un autre.

Pas de doute, à 77 ans et après 35 ans à entretenir et réparer les 23 horloges centenaires du parlement, M. Viger fait bel et bien partie intégrante de la maison du peuple. Il faut dire que l’horloger s’avère des plus sympathique, tout aussi animé par la passion de son métier que par sa soif de vivre longtemps et en santé. Photo Stevens LeBlanc

Il devient d’ailleurs émotif lorsqu’il raconte, hors caméra, deux épisodes où il est passé, ainsi que des proches, à deux doigts d’un grave accident de voiture. « Je ne raconte pas ces choses devant la caméra, parce que depuis quelques années, je ne suis plus capable d’en parler sans devenir très émotif », confie-t-il avec humilité.

Une fois par semaine, André Viger effectue sa tournée de neuf édifices publics de Québec : après le parlement, il y a le Château Frontenac, Postes Canada, la Gare du Palais, l’édifice de l’ancienne usine Dominion Corset, l’ancien hôtel de ville de Beauport et autres.

« Comme ce sont des horloges mécaniques, elles ont besoin d’ajustements, car elles obéissent toutes aux variations atmosphériques », explique celui qui n’a jamais cessé d’opérer en plus son atelier, au sous-sol de sa résidence de Québec.

Trésor du Parlement

Pour l’entrevue, André Viger nous reçoit dans un endroit que peu de gens ont la chance de découvrir, soit à côté de l’horloge de la tour du parlement, celle « qu’il aime le plus et qui est la plus impressionnante », révèle celui dont les yeux et la voix s’enflamment à l’évocation de cette pièce de grande valeur.

Pour y parvenir, il faut gravir une centaine de marches dans un long escalier de bois en colimaçon. S’il doit monter sur le toit pour un ajustement, M. Viger doit alors ajouter 200 marches. L’aller et retour s’impose parfois pour aller chercher un outil spécial. « Pour le conditionnement physique, je n’ai pas besoin d’aller au gym », lance-t-il en rigolant.

Le mécanisme de l’horloge, qui date de 1881 et ne présente aucune trace d’usure, même si elle est constituée de toutes ses pièces d’origine, apparaît ensuite dans toute sa splendeur. Elle fonctionne avec l’énergie d’une puissance de 800 livres pour faire sonner la cloche, et une pesée de 300 livres pour faire fonctionner le cadran des aiguilles.

Grand maître

Né à Sainte-Thérèse-de-Lisieux, au nord de Québec, André Viger grandit dans une famille de cinq enfants. « Mon père a fait 20 ans de prison, mais comme gardien. Donc, chez nous, c’était “the law and order”. Papa nous “drillait” et maman nous éduquait », glisse-t-il en souriant.

Dans cet environnement plutôt austère, le travail était prioritaire. Son père avait d’ailleurs l’habitude d’aller bûcher tout l’automne, y consacrant ses vacances cumulées dans le cadre de son travail à la prison.

« Les loisirs n’étaient pas interdits, mais n’étaient pas bienvenus non plus », relate-t-il. C’est ce qui amène le jeune homme à s’intéresser à l’horlogerie. Il a d’abord réparé des bicyclettes, puis des voitures avec ses frères qui travaillaient dans le domaine. Après une année à travailler dans la restauration, il s’inscrit à l’École d’horlogerie de Montréal.

À son retour à Québec, un an plus tard, il travaille auprès d’Albert Provost, maître horloger français qui possédait une bijouterie haut de gamme dans le Vieux-Québec. Heureux de cette « chance inouïe » qui s’était présentée à lui, M. Viger n’était pas au bout de ses surprises.

« Quand il décide de vendre pour prendre sa retraite, à près de 80 ans, ça faisait 10 ans que je travaillais avec lui [...] J’ai pu ramasser toutes les pièces et les outils qu’il avait accumulés au fil des ans. » Le jeune homme a aussi pu récupérer une bonne partie de la clientèle de M. Provost. « Je suis un chanceux de la vie, depuis tout le temps, je le sais. »

S’il a apprivoisé depuis longtemps les montres plus modernes, l’horloger prend particulièrement plaisir à réparer des montres mécaniques haut de gamme. « Je dis souvent que quand on est horloger, on jouit à les réparer », rigole-t-il. Pour en revenir à son travail à l’Assemblée nationale, qu’il voit comme un privilège et une faveur, M. Viger affirme que le parlement lui a beaucoup apporté. « Quand je suis entré ici pour la première fois, c’était pour réparer une horloge. On appelait les bijoutiers l’un après l’autre. Quand ils m’ont appelé, je suis venu, je l’ai réparée, et je n’y ai pas retouché encore depuis. »

L’horloger a convaincu les gens de l’Assemblée de l’embaucher à l’année pour éviter une usure prématurée des pièces et s’assurer de faire des économies par rapport à des visites non planifiées.

« Ministre du temps »

Au fil du temps, M. Viger est devenu guide à l’horloge de la tour, pour les visiteurs lors de la fête du Québec le 24 juin. Un jour, il a aussi participé à une exposition sur les horloges du parlement. À l’inauguration de l’événement, le président de l’Assemblée nationale l’a présenté comme « le ministre du temps », surnom qui lui est resté. « Je suis traité aux petits oignons et j’aime ça ici », souligne M. Viger à propos du personnel du parlement.

L’horloger du parlement estime par ailleurs que le métier de politicien est à la fois le plus gratifiant et le plus ingrat. Il est bien placé pour constater à quel point ces gens travaillent fort. « Imaginez quand vous avez un poste qui vous permet de faire avancer votre peuple [...] ce n’est pas rien, alors je suis bien placé pour me garder beaucoup de gêne quand arrive le temps de critiquer. » Photo Stevens LeBlanc

M. Viger songe depuis quelques années à prendre sa retraite, mais repousse la décision chaque fois, pour plusieurs raisons. D’une part, il ne veut pas abandonner ses horloges, et il y a très peu de relève pour les horloges mécaniques des grands édifices. « Les jeunes sont nés dans l’électronique comme je suis né dans la mécanique. C’est super intéressant de l’électronique, j’en fais et je voudrais bien avoir leur facilité pour raisonner avec un ordinateur. » En revanche, l’expertise mécanique se perd.

D’autre part, M. Viger voit trop de gens âgés qui dépérissent une fois à la retraite. « Je travaille fort pour garder ma santé physique et mentale, et le vieillissement, je ne peux pas le concevoir parce que je sais que ça mène à la maladie et la mort. Il y a longtemps que j’ai perdu cet espoir d’un “après”, alors la mort, je ne veux pas investir là-dedans. »

L’horloger préfère, comme il le dit si bien « être positif jusqu’à la fin, et si je me suis trompé, bien pendant ce temps-là au moins, j’aurai été heureux ».

