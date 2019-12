Comment survivre au temps des Fêtes

Les festivités sont nombreuses en décembre. On aime se regrouper et partager de bons repas bien arrosés. Fatigue, rhume, prise de poids et inconforts digestifs peuvent toutefois miner notre niveau d’énergie. Cette année, pour en profiter pleinement, cap sur des conseils gagnants.

Pour renforcer son système immunitaire !

Le fait de côtoyer autant de gens facilite la transmission des virus et bactéries. Voici cinq stratégies pour renforcer son système immunitaire.

1. Consommer des probiotiques tous les jours

2. Se reposer les jours sans festivités

3. Prendre de bonnes sources de vitamine C (fraises, kiwi, agrumes, etc.)

4. Prendre un supplément de vitamine D

5. Rester actif

Pour éviter de gagner du poids

Le temps des Fêtes se veut festif, donc on oublie les restrictions et les régimes et on en profite pour se gâter ! Pourtant, pour un bon début d’année, on veut aussi éviter de prendre plusieurs kilos...

Photo Adobe stock

Mes astuces

Servez-vous vous-mêmes et selon votre faim. Une seule fois suffit.

Mangez lentement tout en bavardant.

Souvenez-vous que la dinde est un bon choix. Privilégiez la sauce aux canneberges plutôt que la traditionnelle sauce brune.

La farce est un meilleur choix que la tourtière. La pâte de la tourtière apporte en effet une quantité considérable de lipides et de calories.

Photo Adobe stock

Les buffets

Les buffets offrent, à volonté, une grande variété d’aliments. Il est bien facile de tomber dans l’excès devant cet éventail d’aliments. Des études démontrent même que l’on peut manger jusqu’à 30 % de plus lorsque l’on est exposé à une grande quantité d’aliments plutôt qu’à une quantité raisonnable de ceux-ci. Voici quelques astuces qui vous permettront de manger selon vos besoins :

Oubliez l’approche « à volonté » ! Ce n’est pas parce que plus d’aliments sont disponibles que vous devriez en manger plus.

Faites d’abord un tour d’horizon des aliments qui vous sont offerts. Vous serez alors plus sélectif.

Essayez de faire une prévision de ce que vous allez manger en quantité et tâchez de respecter cette prévision.

Saviez-vous que plus l’assiette est grande, plus on a tendance à la remplir ? Prenez donc le format moyen d’assiette.

Permettez-vous de goûter à plusieurs aliments, mais en petites quantités.

Demeurez actif pendant cette période.

Mangez léger les journées où vous n’avez pas de réception.

Photo Adobe stock

Ne prenez pas d’alcool entre les réceptions et optez pour une grande quantité de fruits et de légumes qui sont peu caloriques.

Ne jeûnez pas les jours de réception. Vous arriverez affamé à table et vous mangerez alors trop.

Optez pour une collation en milieu d’après-midi (un yogourt avec des fruits par exemple), question de vous rassasier et d’éviter de surconsommer les petites bouchées servies en apéro.

Pour faciliter la digestion

Photo Adobe stock

Saviez-vous qu’une digestion ralentie entrave votre niveau d’énergie ? Beaucoup d’occasions de trop manger se présentent pendant la période des Fêtes. Les hors-d’œuvre riches en gras, les desserts très sucrés et l’alcool ajouté à cela peuvent interférer avec une digestion efficace. Sensations de lourdeur à l’estomac, flatulences, ballonnements et brûlures d’estomac sont tous des symptômes que l’on souhaite éviter. Ces quelques conseils vous aideront à mieux digérer vos excès du temps des Fêtes :

Mangez lentement et mastiquez bien. La mastication provoque la sécrétion de la salive qui contient des enzymes qui aident à la digestion.

N’abusez pas de l’alcool.

Buvez régulièrement de l’eau et, ce, même pendant les repas.

Mangez raisonnablement.

Consommez suffisamment de légumes. Les fibres qu’ils contiennent stimuleront le péristaltisme et contribueront rapidement à votre satiété.

Prenez le dessert une heure après le repas.

Privilégiez les eaux minérales riches en bicarbonates pour faciliter la digestion.

Restez actif lors de cette période. Jouez dehors avec les enfants. Organisez des activités extérieures avec la famille : patinage, glissade sur luge.

Prenez des tisanes à la place du café ou du thé. Les tisanes à la verveine citronnée et à la menthe sont deux bons choix pour apaiser les symptômes dus à la digestion lente.

Les soirées arrosées du temps de Fêtes peuvent apporter leur lot de lendemains difficiles. Afin de prévenir les symptômes plutôt désagréables associés à la gueule de bois, voici quelques petits conseils pratiques :