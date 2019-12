Des champions dans «leur» Centre Bell

TURIN | Les championnats mondiaux de patinage artistique à Montréal devraient permettre à sa population de découvrir un trésor caché près de son centre-ville.

Faute de patineurs québécois prétendant au podium, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron se porteront volontaires pour transporter la ville durant cet événement, du 16 au 22 mars. Champions du monde en titre en danse, ce couple français a fait du Complexe récréatif Gadbois son lieu de travail sous l’enseignement réputé de l’école de Patrice Lauzon, Marie-France Dubreuil et Romain Haguenauer.

C’est pourquoi le Centre Bell, durant ces mondiaux, ce sera un peu chez eux.

« On va demeurer à l’hôtel, alors on va se comporter comme si on était à l’étranger, sauf qu’on va être dans une ville qu’on connaît très bien. C’est ce qui va devenir difficile et, en même temps, intéressant. Le fait qu’on soit favori, c’est vraiment cool parce que c’est encore mieux de gagner un titre de champion du monde dans une ville qu’on porte dans son cœur », nous dit la patineuse, en marge de la Finale des Grands Prix présentée à Turin.

Secret à révéler

Les deux athlètes vivent à Montréal depuis 2014, elle dans le quartier en effervescence de Griffintown, lui dans Pointe-Saint-Charles. Malgré leur statut de référence dans leur sport, ils se fondent dans l’anonymat quand ils marchent dans les rues de la ville. Les gens qu’ils croisent ignorent tout de leur parcours étoilé : vice-champions olympiques aux Jeux de 2018, quadruple champions du monde dans les cinq dernières années (2e en 2017) et patrons des championnats européens depuis 2015.

C’est pourtant dans un aréna du secteur de Saint-Henri, coincé sous le chantier de l’échangeur Turcot, que le couple le plus en vue dans l’industrie de la danse sur glace s’épanouit. Le rendez-vous de Montréal pourrait donc révéler ce secret qui n’en est plus un parmi la clientèle avertie du patinage artistique.

« On est un peu Québécois d’adoption, maintenant je ne sais pas si on est très populaire au Québec. Je pense que les gens qui sont dans le milieu du patinage nous connaissent et savent qu’on s’entraîne à Montréal. Ce n’est pas comme la France, mais on a beaucoup de supporteurs au Québec. Ça va être une expérience sympa et ça va peut-être faire en sorte qu’on va devenir un peu plus connu par le public québécois et canadien», affirme Cizeron.

Scénario idéal ?

Tout sport confondu, défendre un titre mondial dans sa ville d’origine ou d’adoption arrive rarement dans la carrière d’un athlète. Papadakis et Cizeron pourraient trouver un semblant de ce privilège lors des mondiaux de 2022 à Montpellier, dans le sud de la France. Leur domination à Turin, au cours des derniers jours, laisse présager qu’ils pourront déjà se familiariser avec l’étiquette de chouchous d’une foule quand ils se produiront à Montréal.

« Ce qu’on a vu à date dans les Grands Prix de la saison, c’est qu’ils sont en avance sur le reste du groupe. Et quand ils n’ont pas trop à se soucier de la compétition, c’est là qu’ils sont bons. Ils ont seulement à se laisser aller et à faire leur numéro. Ce sont de vrais artistes, dans leur souci d’émouvoir le public et d’aller chercher les personnes qui les regardent », dit l’entraîneur Patrice Lauzon.

« Ce serait sympa que Gabriella et Guillaume, qui sont très connus en France, le deviennent un peu plus au Québec », émet leur compatriote Romain Haguenauer, qui travaille avec eux depuis une dizaine d’années.

Il y a longtemps que les murs du Centre Bell n’ont pas vibré par un soir de grande victoire...

Le Québec misera surtout sur des duos

Les chances d’applaudir des patineurs québécois aux championnats du monde se trouvent surtout dans les duos.

L’équipe canadienne sera déterminée lors des championnats nationaux à Mississauga, du 13 au 19 janvier, mais on anticipe déjà que les valeurs sûres se trouvent dans l’épreuve de danse.

Si les Ontariens Piper Gilles et Paul Poirier, troisièmes au classement des Grands Prix, semblent les favoris, les trois postes alloués au Canada pour les mondiaux ouvrent la porte à trois paires québécoises : Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen, Carolane Soucisse et Shane Firus, ainsi que Marjorie Lajoie et Zachary Lagha, fraîchement promus chez les seniors après avoir remporté le championnat mondial junior en mars dernier.

Peut-être Bilodeau

En couple, Charlie Bilodeau et Liubov Ilyushechkina, qui ont démontré de rapides progrès en terminant neuvièmes au classement cumulatif des Grands Prix même si leur association n’est jeune que depuis l’été, se présentent comme les meilleurs candidats pour décrocher, avec Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro, les deux laissez-passer dont dispose le Canada dans cette épreuve.

Mallet et Pineault dans le coup

Le nombre restreint de patineurs individuels que le Canada pourra déléguer à Montréal – deux femmes et un homme – diminue davantage les possibilités des Québécois qui rêveraient pourtant de se produire au Centre Bell.

Chez les dames, Véronik Mallet et Alicia Pineault seront assurément dans le coup avec l’Ontarienne Gabrielle Daleman. Du côté masculin, il faudra beaucoup à Nicolas Nadeau pour parvenir à dégommer Nam Nguyen ou Keegan Messing.

« C’est une occasion unique de visibilité pour nous que de présenter ces championnats du monde à Montréal. Tous les intervenants du patinage artistique québécois en bénéficieront puisqu’ils auront la chance de voir en action les patineurs du plus haut niveau mondial », entrevoit Any-Claude Dion, directrice générale de Patinage Québec.

Yuzuru Hanyu la légende du Japon

Photo Alain Bergeron

Même Sidney Crosby, Céline Dion ou Elton John n’y arrivent pas. Un certain Yuzuru Hanyu, lui, pourrait réussir à créer au Centre Bell la première crise d’idolâtrie de son histoire à l’occasion de sa venue à Montréal en mars.

Le patineur, déjà sacré légende au Japon, déclenche un phénomène inexplicable dès qu’il entre dans un amphithéâtre. Quelque chose qui ressemble à la Beatlemania des années 1960. Son passage au Palavela de Turin, la semaine dernière, nous a servi le plus récent exemple.

Les fans à ses pieds

Photo AFP

Plus de la moitié des 27 000 billets écoulés pour la Finale des Grands Prix dans la capitale du Piémont ont été achetés par des Japonais. Un millier de ses fans occupaient déjà l’endroit, mercredi matin, afin d’assister à ses premiers coups de patin. Une trentaine de photographes professionnels le suivaient en permanence dans leur lentille. Pour un simple entraînement !

On imagine le drame national qu’il a provoqué dans son pays, jeudi soir, lorsqu’il a dû se contenter du deuxième rang du programme court derrière l’Américain Nathan Chen. Assurément, tout le Japon en a été informé. La moitié des 300 accréditations pour l’événement ont été accordées à des médias de l’archipel asiatique.

Photo Alain Bergeron

Rescapé du tsunami

Montréal ne devrait pas être épargnée par cette fièvre puisque le satellite « Yuzu » continue de circuler dans l’atmosphère réelle ou imaginaire de ses supporteurs. Son histoire à elle seule a conquis ses compatriotes à partir du 11 mars 2011. Cette date rappelle le tremblement de terre le plus puissant de l’histoire du Japon, un séisme d’une magnitude de 9,1 qui allait ensuite déclencher un tsunami sur la côte pacifique et causer une tragédie de plus de 18 000 morts et disparus.

Ce jour-là en après-midi, Yuzuru Hanyu s’entraînait à la patinoire de sa ville de Sendai. Le séisme ne lui a donné aucune option, sinon celle de s’enfuir de l’aréna sans même retirer ses patins. La maison familiale, durement endommagée, l’a obligé à vivre plusieurs mois dans un centre de crise.

Ce drame l’a tellement marqué qu’il multiplie les formes d’aide pour les victimes et sa région. Entre autres, il aurait versé pour la cause tous ses gains obtenus lors de ses titres olympiques à Sotchi et Pyeongchang.

« C’est un dieu partout où il passe », révèle le Québécois Ghislain Briand, l’un de ses entraîneurs.

« C’est pour ça qu’il est devenu comme une légende au Japon. Il a tellement aidé sa communauté à sortir de la misère que tout le monde le louange », dit-il.

Son sens inné de la dramatique ne se dément pas. Le 17 février 2018 à Pyeongchang, Hanyu remportait la 1000e médaille d’or attribuée à des Jeux olympiques d’hiver. Samedi à Turin, il tentait de remporter pour la cinquième fois la Finale des Grands Prix, le jour même de son 25e anniversaire.