Idées-cadeaux pour amateurs de plein air

Pour gâter un être cher qui adore le plein air, en plus de lui promettre de l’accompagner lors de sa prochaine sortie, pourquoi ne pas lui offrir un présent à l’image de sa personnalité sportive !

Photo courtoisie, Sports Experts

1. Enfant techno - Moniteur d’activités Fitbit Ace 2 qui incite les enfants à bouger. 99,99 $, sportsexperts.ca

Photo courtoisie, Canadian Tire

2. Prévoyant - Couteau suisse Victorinox Evogrip composé de 11 outils. 72,99 $, canadiantire.ca

Photo courtoisie, Atmosphère

3. Randonneur hors piste - Bâtons de randonnée Migra 3 de McKinley avec mécanisme télescopique permettant un ajustement continu. 44,99 $, sportsexperts.ca

Photo courtoisie, Columbia

4. Fan d’Elsa - Doudoune d’hiver ultra chaude inspirée d’Elsa, l’héroïne de la Reine des neiges 2 de Disney. 129,99 $, columbiasportswear.ca/fr/disney/

Photo courtoisie, YETI

5. Aventurier affamé - La glacière Hopper M30R de YETI garde les boissons et les aliments au froid toute la journée et même toute la fin de semaine. 400 $, chez MEC et SAIL

Photo courtoisie, ICETRAX

6. Marcheur prudent - Crampons ICETRAX V3 qui restent bien ancrés sur les bottes et possèdent 9 crampons en carbure de tungstène. 23,99 $, icetrax.ca

Photo courtoisie, Latulippe

7. Frileux - Bas chauffants Pèlerin offrant trois niveaux de chaleur et jusqu’à 12 heures d’autonomie. 159,95 $, latulippe.com

Photo courtoisie, Québec Vélo Éditions

8. Fou du fatbike - Guide du fatbike : le bonheur en gros format, écrit par Gilles Morneau. 14,95 $, en librairie

Photo courtoisie, Latulippe

9. Vêtue pour bouger - Chandail à manches longues Lifa Merino Graphic de Helly Hansen, en laine mérinos à l’extérieur et doté de la technologie Lifa à l’intérieur. 119,95 $, latulippe.com

Photo courtoisie, Atmosphère

10. Explorateur tardif - Lampe frontale rechargeable Iota Black Diamond, résistante à l’eau et offrant trois modes d’éclairage. 49,99 $, sportsexperts.ca

Photo courtoisie, L’Équipeur

11. Sportive et coquette - Tuque en tricot avec pompon en fausse fourrure, trois couleurs disponibles. 14,24 $, lequipeur.com