Le drame de vieillir

J’ai célébré mes 50 ans il y a deux ans et ça m’a frappée en pleine face que j’avais fini de plaire et de séduire, pour entrer dans une phase où on allait bientôt me considérer comme une vieille femme. Je ne sais pas si c’est psychosomatique, mais depuis, il n’y a quasiment pas un matin où je me lève sans avoir mal quelque part.

Affectée en plus par la ménopause, je passe du froid au chaud en quelques minutes. Certaines nuits, je dois me lever pour changer de pyjama tellement je sue. Et quoi vous dire de mes sautes d’humeur qui font que les enfants doivent marcher sur des œufs pour ne pas que je pète une coche ?

Je ne vous parle pas de mon mari puisque je n’en ai plus. Il a préféré se prendre une jeune poulette de 10 ans sa cadette et me l’a annoncé un mois avant mon cinquantième. Pas besoin de vous dire que je l’ai mal digéré. Je me faisais planter là alors que j’entrais dans un âge où les femmes ne plaisent plus. Belle récompense pour me remercier des années que j’avais consacrées à faire son bonheur et celui de nos enfants.

Depuis deux ans, donc, je suis enragée quasiment à plein temps. Chaque matin je remarque une nouvelle ride sur ma face et je sais que ça ne s’arrêtera plus jamais. J’ai pris 20 livres en deux ans et je me laisse aller. À quoi bon se maquiller et faire des efforts pour s’habiller quand on n’a plus personne à qui plaire et qu’on entre dans le soir de sa vie ?

Le début de la fin

Si vous ne l’avez pas encore fait, une consultation auprès de votre médecin généraliste ou encore de votre gynécologue s’impose pour améliorer votre qualité de vie, en premier lieu sur le plan physique. Quant au plan psychologique, comme l’entrée en ménopause a coïncidé avec votre séparation, il se peut que le choc ait provoqué un état dépressif qui vous mine. Car loin d’entrer dans le soir de votre vie, vu l’augmentation importante de l’espérance de vie chez les femmes ces dernières années, il serait important de vous reprendre en main pour pouvoir profiter des années qu’il vous reste sur cette terre.