Le ministre des Affaires étrangères russe à Washington mardi

WASHINGTON | Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo accueillera mardi à Washington son homologue russe, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a annoncé le département d’État.

Dans un bref communiqué publié dimanche, la diplomatie américaine a précisé que les deux hommes discuteraient «d’un vaste ensemble de questions régionales et bilatérales».

Une porte-parole russe avait indiqué, vendredi, que la rencontre était en préparation.

La rencontre aura lieu au lendemain de celle à Paris entre les présidents russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky, qui doivent s’entretenir du conflit entre Ukraine et séparatistes prorusses.

La Syrie, l’Iran et la Corée du Nord sont d’autres sujets attendus.

MM. Pompeo et Lavrov s’étaient entretenus en septembre en marge de l’assemblée générale des Nations Unies à New York. Mais le ministre russe n’est plus venu dans la capitale américaine depuis une visite qui avait fait couler beaucoup d’encre, en mai 2017, où son passage dans le bureau ovale avait alimenté une polémique sur l’éventuelle divulgation par le président Donald Trump de documents confidentiels.

Les rapports de M. Trump avec la Russie, et la possibilité qu’il ait demandé le concours de Moscou pour remporter la présidentielle de 2016, ont donné lieu à une longue enquête d’un procureur spécial, Robert Mueller, qui a livré une conclusion mitigée. D’après lui, il n’y a pas de preuve tangible que le candidat a directement collaboré avec le gouvernement russe, mais pas non plus de quoi l’exonérer totalement de ces soupçons.