Les balados québécois sont sous-représentés

J’adore les listes de suggestions.

L’idée d’avoir quelqu’un qui fait ses propres recherches pour me présenter un répertoire de qualité sur un plateau d’argent fait plaisir à mon côté paresseux.

C’est en partie pourquoi le mois de décembre est si merveilleux pour moi.

À chaque fin d’année, les principales plateformes de diffusion de balados présentent leurs palmarès annuels et coups de coeur.

Ces listes peuvent être un bon point de départ pour quelqu’un qui cherche à explorer le monde des balados, mais ces elles sont problématiques pour les amateurs de balados francophones.

Simplement expliqué, nous ne retrouvons que trop rarement ces productions aux côtés de tous les balados anglophones suggérés.

Si mon compte est strictement en français, que mes écoutes régulières le sont aussi et que j’habite au Québec, pourquoi dois-je toujours creuser pour trouver des suggestions québécoises?

Il est important de noter que les grandes plateformes de balados n’expliquent généralement pas comment elles sélectionnent les productions mises en vedette sur leurs sites ou applications.

Ce manque de transparence est justifiable étant donné le risque que certains producteurs trichent le système si nous en connaissions les détails, mais nous savons que le nombre d’écoutes n’est pas le seul paramètre pris en compte.

Cependant, cette confidentialité complique la tâche lorsque nous cherchons à comprendre comment certains balados sont choisis et pourquoi le contenu québécois est souvent boudé.

À l’exception de trop courtes sélections francophones mélangeant tous les genres, force est d’admettre que les systèmes et algorithmes qui alimentent ces plateformes font que les balados québécois sont franchement sous-représentés.

Pour trouver des balados québécois

Il existe cependant une solution pour ceux qui cherchent désespérément à se gaver de balados locaux.

Même si le milieu du balado québécois est relativement jeune, des sites web et applications peuvent vous donner un meilleur aperçu de ce qui fait ici.

Que ce soit sur les plateformes de QUB Radio, la nouvelle application de Radio-Canada ou le site web BaladoQuébec , ces plateformes proposent une façon facile d’écouter ce qui se fait de meilleur au Québec.

Vous aurez peut-être un peu plus de recherches à faire sur ces plateformes pour dénicher les perles, mais en le faisant vous encouragerez des créateurs talentueux d’une industrie qui mérite plus de reconnaissance au Québec.

Mon palmarès des balados québécois à écouter

Étant donné que les Apple et Spotify de ce monde ne semblent pas vouloir donner la place qu’il se doit aux balados québécois, voici ma liste de productions bien de chez nous à écouter.

Narcos PQ – QUB Radio

Nommé l’un des meilleurs balados true crime de l’année par Apple, l’une des rares productions québécoises à avoir été mises de l’avant dans ces palmarès, ce balado de Félix Séguin et Brigitte Noël vous fera découvrir les dessous du monde de la drogue et des narcotrafiquants.

Ma version des faits – Ici Radio-Canada première

Dans ce balado judiciaire, la journaliste Isabelle Richer nous parle des procès qui ont gravement marqué le Québec. Au delà des ces crimes qui ont défrayés les manchettes, c’est tout le système légal que la reporter décortique en détails.

Normand Lester raconte... - QUB Radio

Parfait pour les amateurs d’histoire, ce balado vous propose de suivre Normand Lester dans une série d’enquête portant notamment sur l’espionnage russe au Canada. Durant la première saison, l’animateur et journaliste d’expérience présente aussi son analyse des États-Unis de Donald Trump. Les passionnées de politique américaine apprécieront particulièrement.

Sous écoute – Mike Ward

L’un des seuls balados québécois qui réussi mois après mois à faire partie des listes des productions les plus écoutées au pays sur toutes les plateformes d’écoute. Sous écoute est sans l’ombre d’un doute l’un des balados les plus populaires de la province et le meilleur de ce qui se fait dans les balados d’humour.

Distorsion – Emile Gauthier et Sébastien Lévesque

Si vous êtes curieux de savoir qu’est-ce qui se cache dans les recoins les plus sombres et étranges du web, vous écoutez probablement déjà Distorsion. Pour les néophytes, je vous suggère de vous laisser emporter dans l’univers parfois troublant, mais toujours intéressant d’Emile Gauthier et Sébastien Lévesque.