Dans les centres de ski de fond, les pistes parallèles destinées à une pratique classique du sport côtoient une allée damée prise d’assaut par les fondeurs préférant le ski de patin. Et vous, quel type de fondeur êtes-vous ?

Pour bien des gens, l’image des skieurs de fond qui calent leurs skis dans des pistes tracées parallèles, avançant un ski après l’autre dans un mouvement combinant poussée et glissée, est la première qui s’affiche dans leur esprit lorsqu’ils pensent à ce sport.

Il s’agit du ski de fond classique, qui est très souvent privilégié chez les sportifs souhaitant s’initier à ce sport, et ce, pas seulement pour s’avancer dans la forêt pour contempler la nature de plus près, mais aussi pour accéder à un entraînement rigoureux.

Photo Courtoisie, MEC

« Pour tout le monde »

« Le ski de fond classique est pour tout le monde, du débutant qui fait de la marche, aux grands sportifs », explique Robert Fortin, acheteur et conseiller chez Performance Bégin. Pour que le skieur puisse se propulser sur les pistes et glisser, ses skis sont divisés en trois zones, c’est-à-dire une zone de glisse lisse à chacune des extrémités, puis une zone de poussée au centre, explique M. Robert.

Située sous le pied, la zone de poussée adhère à la neige et à la glace parce qu’on y applique un fart d’adhérence, parce qu’elle présente des écailles ou parce qu’elle est couverte d’une peau. Cette dernière gagne d’ailleurs en popularité puisqu’elle est plus fiable sur la glace et fait moins de bruit que les écailles.

De plus, « les skis classiques sont étroits (habituellement moins de 60 mm à leur point le plus large) afin de s’insérer facilement dans les pistes spécialement tracées dans les centres de ski de fond », expliquent les experts de chez Mountain Equipment Co-op (MEC).

En les examinant de côté, on constate « qu’ils possèdent une double cambrure qui se traduit par une courbure haute et prononcée sous le pied. Ils sont conçus ainsi pour que la zone de poussée puisse glisser librement jusqu’à ce que le skieur transfère son poids sur cette zone pour effectuer une poussée au moment où elle adhère à la neige », poursuivent-ils.

Ski de patin

Le ski de patin est une pratique plus exigeante sur le plan cardiovasculaire, explique M. Fortin. C’est « un style dynamique pratiqué sur des pistes damées souvent situées à côté des pistes tracées [...], et sa technique fait appel à un puissant planté de bâton et à un mouvement de patin latéral », soutiennent les experts de chez MEC.

« Sa pratique demande une maîtrise de base du pas classique, afin d’avoir une confiance dans son équilibre, car le pas de patin demande plus de synchronisation dans la nature de son mouvement », ajoutent-ils.

Ces skis sont plus courts que les modèles classiques et présentent une cambrure simple, semblable à celle des skis alpins, permettant au skieur d’exercer une poussée sur le chant du ski. Leur semelle ne possède pas de zone d’adhérence, explique M. Fortin. Il s’agit d’une semelle de glisse à farter seulement.

Les bâtons sont également plus longs, puis les bottes et les fixations, plus rigides, dit-il.