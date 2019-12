Une offre de 20 millions $ à Deontay Wilder pour affronter Arslanbek Makhmudov

Stimulé par cette autre performance convaincante d’Arslanbek Makhmudov samedi soir au Centre Bell, le promoteur de boxe Camille Estephan offre 20 millions $ à l’Américain Deontay Wilder pour venir affronter son protégé à Montréal en 2020.

«Arslanbek a envoyé tout un message et moi, je vais offrir 20 millions $ à Wilder pour venir à Montréal, a lancé Estephan, de la compagnie Eye of the Tiger Management. En fait, le gagnant entre Wilder et (Tyson) Fury en février, je lui offre 20 millions $ pour venir se battre à Montréal contre Arslanbek.»

L’invitation est donc lancée. Makhmudov, 30 ans, a vaincu l’Américain Samuel Peter par K.-O. dès le premier round, samedi. Il a ainsi signé un 10e K.-O. en autant de combats.

«Ce sera au Centre Bell à pleine capacité», a poursuivi Estephan, à propos de ce futur combat de championnat du monde qu’il imagine pour Makhmudov.

Le duel entre Wilder (42-0-1, 41 K.-O.) et Fury (29-0-1, 20 K.-O.) est prévu précisément le 22 février à Las Vegas et mettra à l’enjeu le titre mondial des poids lourds du WBC. Wilder est l’actuel champion.