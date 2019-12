GIGUÈRE, Catherine Gilbert



À la Maison Catherine de Longpré, le 24 novembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Catherine Gilbert, épouse de feu Bernardin Giguère. Elle demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce.et de là au Cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de lamardi, le 10 décembre de 19h à 21h30, mercredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction de la célébration a été confiée à la Maison Funéraire Nouvelle Vie inc. 775 avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gaétane (Jean-Guy Poulin), feu Claude, Ginette (Normand Gervais), feu Pierre, Céline, Lise (Rhéal Massicotte), Pierrette, Doris (Claudine Nolet), Michel (Claire Bariault), Carole (Jean-Guy Boily), Sylvie (Sylvio Trépanier), Dany (Yvan Caron); ses petits-enfants : Karl, Nadia et Anick Gervais, Éric Massicotte, Philippe et William Jalbert, Simon, Patrick et Audrey Giguère, feu Katherine et Marie-Ève Boily, Sophie et Caroline Trépanier, Olivier et Justine Caron et ses 15 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Gérard (Marie-Laure Cloutier), feu Mariette (feu Émile Grondin), feu Edouard (feu Claire Poulin), feu Léo (feu Gemma Laliberté), feu Roméo (Gisèle Cliche), feu Émile (Florence Vachon), Monique (feu Benoît Gagné), Thérèse (Jean-Paul Labbé), feu Lucien (Émérienne Sylvain). Elle était la belle-sœur de feu Étienne (feu Simone Roy), feu Paul-Eugène (feu Marie-Rose Roy), feu Marie-Élise (feu Georges Lessard), feu Joseph (feu Marguerite Rodrigue), feu Elmire (feu Benoît Labrie), feu Jean-Marie (Réjeanne Cloutier), feu Raymond (Jeannine Giguère), Narcisse (Réjeanne Jacques), feu Yves (feu Fernande Poulin, Evanna Morissette). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel de la Résidence O'Roy de Saint-Joseph, du CSSSB de Saint-Georges et de la Maison Catherine de Longpré pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Maison Catherine de Longpré (1140, 20e rue, Saint-Georges, G5Y 7M1) : www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca