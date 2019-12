Barber face à l’équipe de son enfance

Dans l’histoire du hockey, il y a 14 joueurs nés à Pittsburgh qui ont atteint la LNH. Parmi les joueurs encore actifs, on en dénombre quatre : Vincent Trocheck (Panthers), Brandon Saad (Blackhawks), John Gibson (Ducks) et Riley Barber (Canadien).

Rappelé du Rocket de Laval dimanche, Barber jouera son premier match avec le CH contre l’équipe de son enfance, les Penguins. Le hasard a bien fait les choses.

« C’est très spécial de retourner à Pittsburgh, là où tout a commencé pour moi, a dit Barber avec le sourire. J’ai aussi très hâte de porter ce chandail pour la première fois. C’est spécial. Ma famille et moi n’oublierons jamais ça. »

Fan des penguins

Né en 1994, Barber n’a pas connu les deux premières conquêtes de la coupe Stanley des Penguins, en 1991 et 1992 avec Mario Lemieux et Jaromir Jagr. Il est toutefois tombé en amour avec ce sport et l’équipe.

« J’ai grandi comme un immense partisan des Penguins, a mentionné l’ailier droit de 25 ans. J’étais à Detroit pour le septième match de la finale de la Coupe Stanley de 2009 entre les Penguins et les Red Wings. J’étais tellement heureux de la victoire des Penguins.

« Plus jeune, je jouais pour la même équipe que Vincent Trocheck, John Gibson et J.T. Miller à Pittsburgh, a-t-il continué. Nous avions seulement 12 joueurs au sein de l’équipe, mais nous remportions quand même des championnats de l’État de la Pennsylvanie. Avec ma famille, nous sommes déménagés à Detroit durant mon adolescence. »

Miller, des Canucks, ne fait techniquement pas partie des joueurs originaires de Pittsburgh puisqu’il a vu le jour à East Palestine, en Ohio, une ville située à seulement 80 kilomètres à l’ouest.

Un 4e match seulement

Choix de 6e tour des Capitals de Washington en 2012, Barber en sera à un quatrième match dans la LNH. Il a joué ses trois premiers matchs avec les Capitals lors de la saison 2016-2017. Il possède une vaste expérience de la Ligue américaine avec 258 matchs, dont 237 avec les Bears de Hershey.

À sa première année avec le Rocket, l’Américain se retrouvait au sommet des marqueurs de l’équipe avec 18 points (6 buts, 12 passes) en 21 matchs. Il avait obtenu 11 points (5 buts, 6 passes) à ses huit dernières rencontres.

« En début de saison, j’avais des occasions, mais je ne produisais pas beaucoup, a rappelé Barber. Récemment, j’avais une bonne cohésion avec Ryan Poehling et Jake Evans. Je travaille fort. Nous avons un bon groupe là-bas. Ça rend la tâche facile. »

Pour son premier match avec le CH, Barber devrait jouer à l’aile du quatrième trio aux côtés de Nate Thompson et de Matthew Peca.