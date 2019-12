Brock Nelson et les Islanders se chargent du Lightning

Brock Nelson a marqué deux buts en troisième période, lundi soir, à St. Petersburg, pour mener les Islanders de New York vers un gain de 5 à 1 face au Ligthning de Tampa Bay.

Nelson a scellé l’issue de la rencontre en inscrivant son deuxième but du match, son 11e de la saison, avec un peu plus de cinq minutes à faire à la troisième période. Quelques instants plus tôt, le but de Victor Hedman avait été refusé au Lightning.

Anders Lee en a rajouté dans la 17e minute de jeu du dernier engagement en touchant la cible en avantage numérique.

Ross Johnston a été le premier à secouer les cordages pour les visiteurs, en début de deuxième période. Josh Bailey a doublé l’avance des siens moins de deux minutes plus tard en enfilant l’aiguille en infériorité numérique.

Steven Stamkos a été le seul marqueur du côté du Lightning.

Semyon Varlamov a réussi 31 arrêts devant la cage des Islanders. À l’autre bout de la patinoire, Curtis McElhinney a cédé cinq fois sur 24 lancers.

Les Blue Jackets s’imposent à Washington

À Washington, Cam Atkinson a touché la cible à deux reprises pour aider les Blue Jackets de Columbus à signer une victoire de 5 à 2 face aux Capitals.

Atkinson a ouvert la marque dans la quatrième minute de jeu avec son sixième but de la saison. Il est revenu à la charge en toute fin de match en marquant dans un filet désert.

Ryan Murray, Riley Nash et Oliver Bjorkstrand ont aussi réussi à déjouer Braden Holtby, qui a alloué quatre buts sur 37 tirs devant la cage de l’équipe locale.

Pour leur part, Alex Ovechkin et Nicklas Backstrom sont parvenus à tromper la vigilance de Joonas Korpisalo, qui a réalisé 37 arrêts pour les Blue Jackets.