Commet ramener la paix dans la famille?

Je suis la grand-mère des trois enfants de mon fils, qui a épousé une femme d’une nationalité différente de la nôtre. Elle vient d’un pays où l’enfant est roi et où les manières à table sont beaucoup plus souples que les nôtres. Mon mari qui est de nature psychorigide trouve ça très difficile de voir ses petits-enfants ne pas respecter les codes auxquels il a toujours habitué ses propres enfants.

Il y a un mois, alors que cette petite famille mangeait chez nous, l’aîné des enfants de mon fils s’est permis de prendre avec ses mains un morceau de viande dans l’assiette de présentation posée au centre de la table. Ses parents n’ont rien dit devant son geste, mais mon mari l’a sommé de ne plus refaire ça. Quelques minutes plus tard, le gamin de 13 ans a refait la même chose. Mon mari s’est alors levé et est allé lui donner une petite tape derrière la tête.

D’un bond mon fils et ma belle-fille se sont levés, ont ordonné à leurs trois enfants de faire pareil, et ils sont partis. J’ai tenté de les retenir, mais mon fils m’a intimé de les laisser partir et m’a dit en sortant que tant que son père ne présenterait pas des excuses à son fils, on ne les reverrait plus.

Il faut dire que mon mari avait usé de ce genre de réprimande avec nos enfants et que ça les humiliait. Mais là, il n’a vraiment pas frappé fort. C’était plus pour le principe qu’autre chose. Mon mari refuse de s’humilier à présenter ses excuses à un enfant, et conséquemment, mon fils refuse de nous revoir. Je ne sais pas quoi faire pour raccorder les choses. J’ai fait intervenir ma fille et son conjoint pour tenter d’infléchir les positions de chacun, mais ça n’a rien donné. Jamais je ne croirai que nous aurons ainsi une famille divisée jusqu’à la fin de nos jours ?

Une mamie bien triste

Petite ou grosse tape derrière la tête, le geste de votre mari était inapproprié. Aucune forme de violence n’est supportable de nos jours envers les enfants. La réprimande verbale est la seule avenue possible dans ce genre de situation. Comme le conflit semble plus se situer entre votre fils et son père, vous devriez faire valoir l’obligation qu’ils ont de se parler pour ne pas risquer de diviser la famille à jamais. Ce serait moins humiliant pour votre mari de ne pas avoir à s’excuser auprès de son petit-fils et ça va peut-être satisfaire votre fils de savoir que son père reconnaît son erreur. Bonne chance !