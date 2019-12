Crise au Chili : le président promet de lutter contre les conflits d’intérêts

SANTIAGO DU CHILI | Le président chilien Sebastian Piñera a annoncé lundi soir un programme de mesures « anti-abus » pour renforcer les sanctions contre les conflits d’intérêts ou les collusions entre entreprises, en réponse au sentiment d’impunité que les Chiliens ont exprimé durant la crise sociale.

Cinquante-trois jours après le début de la plus grave crise qu’ait connu le pays depuis le retour de la démocratie en 1990, le président a présenté dans un message à la nation un programme visant à « combattre plus sévèrement la collusion et les abus de marché, les délits fiscaux et l’utilisation d’informations privilégiées ».

Le train de mesures prévoit des peines de prison ferme en cas de collusion entre plusieurs entreprises quand seront concernés des biens « de première nécessité, tels que les médicaments ou la nourriture ».

M. Piñera a également proposé de renforcer les pouvoirs du Procureur économique national, avec de nouveaux outils « qui lui permettront de prévenir, d’enquêter et de dénoncer les cartels et les comportements anticoncurrentiels ».

Un statut de lanceur d’alerte va également voir le jour, ainsi que des mesures pour protéger les droits des consommateurs et des travailleurs.

La législation contre les crimes en col blanc, tels que l’entente entre entreprises ou les délits d’initiés, apparaît comme l’une des principales revendications des manifestations sociales qui ont débuté il y a sept semaines.

Approuvée en 2016 après une série de scandales de corruption, la réglementation actuelle sur le délit d’entente prévoit des peines allant de cinq à dix ans de prison, mais n’accordait au Parquet économique national qu’un délai très limité de six mois pour intenter des actions en justice.

Le Chili a notamment été confronté par le passé à la collusion des principales chaînes de supermarchés sur le prix du poulet, ainsi qu’à celle des trois principales chaînes de pharmacies qui avaient fait monter artificiellement les tarifs des médicaments en 2007 et 2008.