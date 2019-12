Garage de tramway déplacé à Limoilou: «on est parlable», assure Labeaume

En acceptant de déplacer le garage secondaire du tramway, dans le secteur de Limoilou, la Ville de Québec montre qu’elle est «parlable» quand il est question d’apporter des «aménagements» à ce mégaprojet, a assuré Régis Labeaume.

C’est ce que le maire de Québec a indiqué, lundi, en fin d’après-midi, lors d’un point de presse au cours duquel il a confirmé une information publiée samedi dans le Journal de samedi.

Photo courtoisie Ville de Québec

Au lieu de mettre le garage secondaire du tramway sur un terrain stratégique, à l’intersection de la 1re Avenue et de la 41e Rue, la municipalité installera finalement l’édifice 600 mètres plus à l’ouest, soit à l’intersection de la 41e Rue et de l’avenue Duval. Elle accepte ainsi une demande formelle faite en juin 2019 par le conseil de quartier de Lairet.

«On ne passera pas dans ton salon»

«On est parlable. S’il y a des choses qui sont à améliorer, on est là. Il y a des solutions généralement pour tout. Il faut que ce soit faisable et que ça ne coûte pas trop cher», a soutenu le maire de Québec en évoquant de possibles changements en lien avec le mégaprojet de 3,3 G$.

Photo Simon Clark

Selon lui, «si ce que vous demandez demande des millions de dollars d’investissements, on est moins là. Mais si ce sont des aménagements qui ont du bon sens, à prix raisonnable, on est parlable».

Ce dernier a fait savoir qu’il rencontre lui-même régulièrement des représentants de conseils de quartiers et des gens d’affaires pour bien leur expliquer le projet et écouter les requêtes qui lui sont soumises. «Il y a beaucoup de questionnements parce qu’on va arriver avec les détails bientôt. Les gens, souvent, sont inquiets. Ça nous permet de calmer tout le monde en disant: "on ne passera pas dans ton salon"», a-t-il ajouté.

Présente à l’annonce de lundi, Julie Tremblay-Potvin, administratrice au conseil de quartier de Lairet, a exprimé sa satisfaction. D’après elle, l’ancien emplacement projeté «coupait la vie dans ce coin-là (et) créait une barrière à un endroit où il y avait un mouvement naturel. Ça venait tuer le potentiel de développement du quartier». Le fait de de déplacer le garage à proximité des bretelles d’autoroute, «ça laisse toute la place pour le développement de l’intersection (de la 1ère Avenue et de la 41ème Rue)», a-t-elle ajouté.

Un terrain de 3 hectares d’Hydro-Québec

Le terrain de 3 hectares (30 000 mètres carrés), sur lequel la Ville érigera le garage secondaire de Limoilou, appartient à Hydro-Québec. Le maire Labeaume n’entrevoit toutefois pas de difficultés majeures à acquérir ce lot, a-t-il fait savoir.

Le garage secondaire de Limoilou servira à l’entretien régulier des tramways qui y passeront également la nuit. Les entretiens lourds auront lieu au garage principal dans le secteur Legendre.

Le garage secondaire de Limoilou