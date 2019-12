Importante saisie de stupéfiants à Lévis, un suspect arrêté

Le Service de police de la Ville de Lévis a mis la main sur une importante quantité de drogues, vendredi dernier, ce qui a mené à l’arrestation d’un quinquagénaire pour trafic de stupéfiants.



Cette importante saisie est survenue dans le cadre d’une perquisition qui a eu lieu vendredi dernier, dans le secteur de Lauzon, à Lévis.



Sur place, un homme de 50 ans a été arrêté.



Les policiers ont saisi 400 grammes de cannabis, 33,8 grammes de haschich, 26 grammes d’une substance soupçonnée d'être de la cocaïne, plus de 3000 comprimés blancs suspectés d’être de la méthamphétamine, plus de 8000$ en argent canadien et des articles servant à la revente de stupéfiants.



L’homme a été libéré la journée même. Il devra comparaître à une date qui reste à déterminer pour des accusations de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, de trafic de stupéfiants et de possession de cannabis pour la vente de cannabis.



Cette opération a été menée à la suite d’une enquête de l’unité des crimes initiés (section drogue & accès cannabis) qui a commencé l’automne dernier.