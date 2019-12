Joseph Veleno, un ajout de taille pour Équipe Canada junior

OAKVILLE, Ontario | Les dirigeants de Hockey Canada ont eu droit à une bonne nouvelle avant même le début des activités sur glace au camp de sélection final d’Équipe Canada junior, lundi.

Membre de la précédente édition de l’équipe canadienne des moins de 20 ans, le Montréalais Joe Veleno sera de nouveau de l’aventure cette année pendant la période des Fêtes après que l’organisation des Red Wings de Detroit eut accepté de prêter l’attaquant. Il rejoindra l’équipe en République tchèque avant le début du tournoi prévu le 26 décembre.

Âgé de 19 ans, Veleno effectue ses débuts professionnels cette saison avec les Griffins de Grand Rapids dans la Ligue américaine. En 25 rencontres dans l’uniforme du club-école des Wings, l’ancien des Sea Dogs de Saint John et des Voltigeurs de Drummondville n’a récolté que neuf points, incluant trois buts, en plus d’afficher un différentiel de -20.

Quatre vétérans assurés

Veleno avait récolté deux aides en cinq rencontres l’an dernier lors de la compétition présentée à Vancouver. Douze mois plus tard, il aura un rôle majeur à jouer dans la quête d’une première médaille depuis 2008 en sol européen pour les représentants de l’unifolié. Son retour porte à quatre le nombre de vétérans dans l’équipe avec Alexis Lafrenière, Jared McIsaac et Ty Smith.

«La première chose est qu’il a joué chez les professionnels. La maturité de son jeu, le fait qu’il ait joué de bonnes minutes dans toutes les situations. Il va revenir et il va être un bon joueur. Il va amener son expérience d’avoir affronté des joueurs plus vieux. C’est un formidable leader pour nous», a déclaré le recruteur en chef de Hockey Canada, Brad McEwen, avant la première séance d’entraînement du camp final.

Même si le hockeyeur natif de Kirkland a connu des débuts professionnels plutôt modestes à la suite d’une précédente saison explosive à Drummondville de 104 points, dont 42 buts, McEwen ne s’en formalise pas trop. Dans un tournoi où les joueurs de 19 ans sont appelés à assumer des responsabilités importantes, Veleno recevra sa part du gâteau.

«Je ne l’ai pas vu beaucoup cette année, je n’ai que regardé les matchs par séquences et il allait bien. C’est un joueur complet qui peut jouer sur 200 pieds. Il a été un atout offensif important pour son équipe l’an passé et on verra probablement en lui un joueur plus complet cette année», a renchéri le recruteur.

Dans l’attente

Si le dossier Veleno est réglé, la troupe de Dale Hunter n’est toujours pas fixée quant au sort qui sera réservé au défenseur Noah Dobson (Islanders) ainsi qu’aux attaquants Kirby Dach (Blackhawks) et Barrett Hayton (Coyotes), les autres professionnels admissibles à endosser le maillot à la feuille d’érable.

«On laisse aller le processus et nous sommes toujours optimistes. Cela dit, nous sommes prêts à attendre jusqu’au 22 décembre s’il le faut. Nous serons flexibles à cet égard même s’il faut retrancher des joueurs sur l’équipe. Nous savons qui ils sont et ce qu’ils peuvent apporter», a précisé McEwen.