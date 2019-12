La carte-cadeau est appréciée

La carte-cadeau semble plus populaire qu’avant comme solution pour gâter ses proches pour Noël, selon un nouveau sondage.

Environ 84 % des répondants du sondage annuel de Rakuten – une entreprise de commerce électronique - ont dit être heureux de recevoir une carte-cadeau, tandis que 70 % estiment que c’est un présent réfléchi.

Ceux qui les offrent y trouvent aussi leur compte puisque 83 % des personnes sondées ont affirmé qu’elles simplifient leur magasinage pour Noël.

«Elles sont pratiques, versatiles et elles s'avèrent un geste attentionné lorsque vous choisissez le bon détaillant pour la personne à qui vous l'offrez, a déclaré Graziella Mitri, spécialiste de marque et experte en magasinage chez Rakuten.ca. C'est particulièrement une bonne option pour les Canadiens qui veulent compléter leur magasinage des Fêtes.»

Environ 45 % des répondants disent qu’ils utiliseront leur carte-cadeau pour acheter un présent à une autre personne. Ce phénomène est plus fréquent chez jeunes, car 55 % de ceux qui ont déclaré avoir utilisé leur carte-cadeau pour gâter un proche avaient 35 ans et moins, tandis que seulement un tiers avait 45 ans et plus.

Ce sondage effectué en octobre par la firme Ignite Lab auprès 1023 répondants montre également que la moitié des personnes questionnées ont l’intention de magasiner après Noël.

«On assiste à une augmentation de gens qui préfèrent magasiner en ligne les soldes d'après Noël», a précisé Mme Mitri qui note une augmentation de cinq points de pourcentage du nombre d'acheteurs en ligne dans les sondages de Rakuten, passant de 26 % en 2018 à 31 % en 2019.

Les articles liés aux vêtements/accessoires, à l'électronique ainsi qu’à la santé/beauté sont les plus recherchés pour les achats suivant les célébrations de la Nativité.