Le salaire du maire de Stoneham grimpera de 44% d’ici deux ans

Le maire de Stoneham, Claude Lebel, aura droit à une augmentation de salaire significative de 44% d’ici deux ans, alors que les conseillers municipaux verront leur rémunération bondir de 31%.

S’estimant nettement sous-payés par rapport à des élus d’autres villes comparables, les élus de Stoneham devraient adopter le nouveau règlement sur leur rémunération le 20 janvier prochain. Leur réflexion a débuté à la suite de la publication d’un dossier spécial sur le salaire des élus, le 14 septembre dernier dans nos pages.

On y apprenait notamment que les 7 élus de Stoneham se partageaient une rémunération annuelle totale d’à peine 116 575 $ (environ 126 500 $ avec la plus récente indexation). «On était vraiment pas dans la game... On était comme le Bangladesh des villes du Québec», illustre M. Lebel en entrevue.

Son salaire de base passera donc de 28 117 $ à 43 822 $ alors que son allocation de dépenses grimpera à 16 767 $, pour un total d’environ 60 600 $. Les conseillers municipaux, quant à eux, verront leur rémunération globale passer de 14 058 $ à 18 394 $ en 2021. La hausse sera étalée sur deux ans afin d’atténuer le choc.

«Dans la moyenne»

Malgré ce rattrapage important, M. Lebel s’est dit «très à l’aise», puisque les futurs salaires se situeront «dans la moyenne». Ils ont été fixés en se basant sur la richesse foncière uniformisée, la population et le budget de villes de taille comparable dans la région de la capitale.

«Dans les années futures, on n’aura plus besoin de voter pour le traitement des élus, ça va être un calcul purement objectif qui va se faire (par) le Service des finances.» La rémunération sera ensuite indexée et réévaluée aux 5 ans.

Hausse de taxes de 0,7 %

Le budget 2020 a par ailleurs été adopté par le conseil municipal, lundi soir. Les taxes résidentielles et commerciales augmenteront de 0,7 %. Les tarifs pour les matières résiduelles et les égouts augmenteront aussi de 25 $ pour certaines catégories d’immeubles.