L’ex-sénateur victime d’une directive de la SRC

Il y a deux ans, Radio-Canada a donné la directive aux producteurs de galas de cesser de remettre des prix hommage en ondes. C’est ce qui explique pourquoi l’humoriste et ex-sénateur canadien Jean Lapointe a reçu son trophée Merci pour tout lors du Cocktail de l’industrie, dimanche après-midi, en marge du gala Les Olivier.

« Cette directive vise à faire en sorte que les galas se déroulent avec un bon rythme dans l’horaire prévu, tout en permettant de distribuer le maximum de trophées aux artistes et artisans de l’année dans ce cadre. C’est donc lors du gala hors d’ondes que les prix hommage sont décernés, s’il y a lieu », explique Marc Pichette, directeur des relations publiques de Radio-Canada.

« Depuis deux ans, on nous demande à Radio-Canada de faire un show de deux heures, explique Johanne Pouliot, directrice générale de l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH), qui s’occupe des Olivier. Inévitablement, on a un maximum de trophées qu’on peut remettre en ondes. »

Implication sociale

L’an dernier, l’APIH a eu l’idée de créer un prix Merci pour tout, remis à un artiste pour son implication sociale. En 2018, c’est Yvon Deschamps qui a reçu le trophée.

« On veut souligner le dévouement exceptionnel à des causes humanitaires ou des organismes charitables, mentionne Johanne Pouliot. Quand on avait dit à Jean Lapointe, il y a quelques semaines, que c’est à lui qu’on remettrait ce prix cette année, il était vraiment motivé à venir aussi au gala en soirée. Mais il a eu des ennuis de santé dernièrement. S’il avait été présent, c’est sûr qu’on l’aurait salué dans la salle. »