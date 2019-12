Tolérance zéro envers les harceleurs

PEBBLE BEACH | La société change et la LNH entend fermement emboîter le pas en adoptant un code de conduite pour encadrer le travail des entraîneurs et autres membres du personnel hockey en ce qui concerne toute forme de comportement inapproprié.

C’est le point de discussion qui a dominé par-dessus tout, lundi, lors de la première journée de l’assemblée des gouverneurs dans un hôtel huppé de Pebble Beach, en Californie.

Et à voir le ton ferme, l’allure solennelle et le visage crispé du commissaire Gary Bettman lors de son point de presse au terme de la réunion, la ligue n’entend pas à rire.

« Nous reconnaissons l’importance de montrer l’exemple. Toute conduite inappropriée, qu’elle se soit produite il y a 10 ans ou il y a 10 jours, est inacceptable », a tranché d’emblée le grand patron de la Ligue nationale, flanqué de son bras droit Bill Daly, tout aussi stoïque.

« Le monde change pour le mieux. L’inclusion et la diversité ne sont pas que des termes à la mode. C’est le fondement derrière les principes de la LNH. Notre message doit être sans équivoque. Nous ne tolérerons aucun geste de nature abusive », a ajouté Bettman dans un message qui n’affichait rien de sa bonhomie habituelle devant les journalistes.

Quatre points majeurs

Le commissaire a indiqué que la ligue allait s’adjoindre les services de différents professionnels extérieurs au monde du hockey pour définir avec précision le code de conduite à venir.

Sans fournir de date de lancement officiel, Bettman a néanmoins assuré que la ligue allait s’attaquer immédiatement au problème, tout en prenant le temps nécessaire pour bien cerner cette situation complexe.

Pour l’instant, la LNH a identifié quatre grandes lignes dans ses orientations.

Premièrement, la ligue devra être avisée dès le moindre incident.

Photo AFP

« Nous n’aimons pas les surprises et la situation avec Bill Peters a été une surprise totale. Nos clubs sont avertis. Il n’y aura aucune tolérance pour toute équipe qui ne nous aviserait pas », a statué Bettman.

Deuxièmement, les entraîneurs, leurs adjoints, ainsi que les directeurs généraux et leurs assistants devront se soumettre à un programme annuel d’encadrement pour aider à déterminer les pratiques adéquates.

Ligne de dénonciation

Dans son troisième point, Bettman s’est assuré de souligner que tout comportement inapproprié sera puni par l’équipe, la ligue ou les deux. « C’est mon intention que la discipline soit appliquée de manière sévère et appropriée », a-t-il spécifié.

Enfin, la ligue entend créer une plate-forme de soutien, incluant notamment une ligne de dénonciation anonyme.

« Il y a des lignes à ne pas franchir, comme l’abus physique ou le racisme. Nous avons été en mesure de changer la culture de notre sport en matière de produits illégaux et de sécurité des joueurs. Nous croyons qu’il en sera de même pour nos fondements d’inclusion et de diversité », a conclu Bettman.

Des zones grises inévitables

Gary Bettman ne se rentre pas la tête dans le sable. Il sait pertinemment que l’application d’un code de conduite amènera certaines situations où il risque d’être difficile de déterminer si un entraîneur a porté préjudice ou non à un joueur.

«Le coaching est un métier d’émotions. Les gens réagissent différemment à différents contextes. Si quelque chose devient du harcèlement, c’est sûr que ça va attirer mon attention plus qu’un simple cas d’un entraîneur qui a crié une fois», a-t-il répondu en guise d’exemple.

«On va déterminer dans notre programme ce qui est plus précisément inapproprié et il est possible qu’il y ait des zones grises. Il faudra sensibiliser les gens à ces zones grises. On veut que les gens se sentent confortables dans leur milieu de travail.»

Différents degrés

Évidemment, la LNH pourrait vite se retrouver dans une situation s’apparentant à une chasse aux sorcières. Plusieurs joueurs pourraient se mettre à évoquer des situations inappropriées survenues il y a longtemps. La ligue assure qu’il n’y a pas de date d’expiration pour de tels comportements, mais reconnaît toutefois que tout ne doit pas être mis dans le même panier.

Par exemple, si Bettman a fermement condamné les propos à teneur raciste de l’ex-entraîneur Bill Peters, il sait que d’autres cas feront moins l’unanimité en termes de gravité.

«Tout est important. Il reste à déterminer le degré. Je serais surpris de toute façon qu’il y ait des tonnes d’incidents qui émergent. De manière générale, le personnel d’entraîneurs dans la LNH se comporte de manière magnifique. Mais un incident est un incident de trop. Il faut s’assurer que les gens comprennent que notre sport est inclusif et favorise la diversité», a-t-il martelé.

Le code de conduite sera par ailleurs soumis aux joueurs et entraîneurs afin qu’ils apportent aussi leurs suggestions. L’assemblée des gouverneurs se termine mardi.