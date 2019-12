Luguentz Dort débarque dans la NBA

Luguentz Dort, du Thunder d’Oklahoma City, est le plus récent Québécois à tenter de faire sa niche dans la NBA. Le joueur de 20 ans a récolté ses premiers points dans la meilleure ligue du monde dimanche face aux Trail Blazers de Portland.

Ce n’étaient que deux points, mais ils voulaient tout dire pour l’arrière de 20 ans. L’entraîneur Billy Donovan l’a utilisé pendant 20 minutes et lui a donné plus de responsabilités lors de son deuxième match. Dort a aussi récolté trois rebonds et six fautes.

«C’était une défense d’équipe. Il faut donner le crédit à “Lu Dort” qui est venu et qui a joué dur. Il a utilisé toutes ses fautes (la prochaine l’aurait chassé du match)», a mentionné le garde du Thunder Chris Paul au quotidien «The Oklahoman» après le match.

«Je donne toujours le meilleur de moi-même, a déclaré Dort. Je suis prêt à compétitionner dès que je mets les pieds sur le parquet.»

«C’était seulement ma deuxième partie. J’aurais pu faire mieux, mais j’étais là pour tout donner. Ça fait partie du processus d’apprentissage.»

Le deuxième seulement

En faisant ses débuts vendredi dernier, Dort est devenu le deuxième Québécois à jouer dans la NBA en 2019, l’autre étant Chris Boucher des Raptors de Toronto.

Ignoré au repêchage, il a reçu un appel du Blue d’Oklahoma City, le club-école du Thunder dans la G-League. Le natif de Montréal a signé un contrat à deux volets et a ensuite livré d’impressionnantes performances dans le circuit de développement, ce qui lui a valu un rappel.