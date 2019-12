Mehdi Bousaidan : un premier rôle dramatique dans «Mon fils»

MONTRÉAL – Mehdi Bousaidan a déjà fait sa marque comme comédien dans des séries et des films humoristiques comme «MED», «Trop», «Like-moi» et «De père en flic 2», et il vient de finir d’enregistrer le «Bye Bye 2019».

Mais, en mars prochain, on le verra dans un premier grand rôle dramatique dans «Mon fils», fiction en six épisodes écrite par Anne Boyer et Michel d’Astous, et réalisée par Mariloup Wolfe, qui aboutira sur Club illico. Mehdi se réjouit de ce nouveau défi.

«On m’a souvent engagé pour jouer des comédies, mais j’ai vraiment apprécié l’expérience d’être dans un drame. J’incarne le meilleur ami du personnage principal (une jeune schizophrène interprété par Antoine L’Écuyer, NDLR), qui vit dans la rue et qui est dépendant aux drogues. Il n’a pas une vie facile», a expliqué l’humoriste et acteur au Gala les Olivier, dimanche, au sujet de son personnage dans «Mon fils».