Pascal Morrissette et la Fête des neiges : de mascotte à porte-parole

MONTRÉAL - Pascal Morrissette est le porte-parole de la 37e édition de la Fête des neiges de Montréal. Un mandat significatif pour lui, qui a jadis été employé de l’événement en tant qu’interprète d’un personnage (ou mascotte) sur le site, il y a une douzaine d’années.

«Après le cégep, ç’a été parmi mes premiers contrats d’animation. J’étais un ours qui dansait le hip-hop! Mon nom était "hip", et mon frère s’appelait "hop"», a confié en entrevue Pascal Morrissette, qui a même déjà enfilé les habits de Ribambelle, la mascotte de La Ronde, à l’époque où il faisait ses premières armes comme comédien.

C’est d’ailleurs lors d’une de ces expériences d’animations et de spectacles pour enfants qu’il a rencontré celle qui est aujourd’hui son amoureuse et la mère de sa petite fille Sam, Julie Ringuette. La Fête des neiges 2020 se tiendra pendant quatre week-ends, entre le 18 janvier et le 9 février, à l’Espace 67 du parc Jean-Drapeau.