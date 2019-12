Québecor acquiert une participation minoritaire dans Multicolore

Québecor s’associe à l’entreprise du secteur de l’événementiel Multicolore, qui produit entre autres Piknic Électronik et Igloofest, en acquérant une participation minoritaire dans ses actifs.

Le montant de la transaction n’a pas été précisé.

«Ce partenariat stratégique permettra aux deux entreprises de solidifier leur offre en divertissement et de créer une réelle concurrence dans le marché montréalais», a-t-il été mentionné dans le communiqué faisant part de cette entente.

Outre Piknic Électronik et Igloofest, Multicolore a aussi dans son giron le festival MEG, Super Fête et Matane Productions. Multicolore est le nouveau nom de l’organisation responsable de ces entités récemment créé afin de favoriser sa croissance et de lui donner «une identité propre et forte».

«L’impressionnante force de frappe de notre nouveau partenaire contribuera à propulser notre développement et à mener d’importantes offensives auprès de différents marchés, a souligné Pascal Lefebvre, président et cofondateur de Multicolore. Cela nous permettra de consolider notre statut de joueur incontournable de l’événementiel au Québec et à l’international.»

De son côté, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, a affirmé qu’«en joignant les forces et les expertises de notre Groupe Sports et divertissements avec celles de Multicolore, nous renforcerons encore davantage notre présence en divertissement au Québec et offrirons une alternative de taille afin de créer une réelle concurrence dans le marché montréalais».

«Pour l’ensemble du Groupe, le développement d’activités de production de spectacles et d’événements à grand déploiement représente d’importantes opportunités nous permettant notamment de rejoindre un plus large public et développer de nouveaux marchés», a-t-il ajouté.

Multicolore, qui compte une trentaine d’employés, continuera d’être dirigée et opérée par Pascal Lefebvre et son équipe. Son siège social demeurera à Montréal.