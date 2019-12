«Si on n’aime pas Mike Ward, il faut le boycotter», juge Pierre Huet

Pour Pierre Huet, auteur et cofondateur du magazine Croc, ce n’est pas aux législateurs de décider ce que les humoristes peuvent ou ne peuvent pas dire.

«Je ne fais pas confiance aux législateurs pour décider, pour moi, ce qui est faisable et pas faisable», a-t-il insisté, lundi, sur QUB radio, en réagissant à l’affaire opposant Mike Ward à Jeremy Gabriel.

«Je ne veux pas que des gens décident pour moi ou pour des humoristes ou pour des personnalités publiques ce qui se dit ou pas», a-t-il poursuivi.

«Si demain, il [Mike Ward] s’en prenait aux personnes obèses, est-ce qu’on souhaiterait que la Cour suprême dise qu’il est illégal de faire des blagues sur les personnes obèses», s’est questionné M. Huet.

Mike Ward, qui a vu la Cour d'appel confirmer qu'il doit verser 35 000 $ à Jeremy Gabriel il y a une dizaine de jours, a été le grand gagnant du dernier gala Les Oliviers. Dimanche soir, l’humoriste est reparti a vec quatre statuettes, dont Olivier de l’année et Meilleur spectacle.

D'ailleurs, si les humoristes qui ont assisté au gala ont paru solidaires avec Mike Ward, ils ne sont pas pour autant contre Jeremy Gabriel, croit M. Huet. «Quand ils applaudissent Mike Ward, ils applaudissent le droit de parole, le droit de s’exprimer. Il y a une distinction importante à faire là», estime-t-il.

L’indifférence

En entrevue avec Sophie Durocher, l’animateur du balado Paroles de Pierre Huet sur QUB radio a suggéré à ceux qui n’aiment par Mike Ward ou qui désapprouvent son genre d’humour de ne pas assister à ses spectacles. Selon lui, «la pire chose qu’on peut faire à un humoriste, c’est d’être indifférent».

«Je pense que si on n’aime pas Mike Ward, que si on n’aime pas son humour ou une blague qu’il a faite, il faut le dénoncer. Il faut même le boycotter, a-t-il affirmé. Le boycott, c’est le refus d’aller dans la salle et d’acheter un billet, tandis qu’interdire le droit de parole, c’est autre chose.»

«Je suis bien en faveur qu’on n’aille pas voir Mike Ward [en spectacle] si on ne l’aime pas, mais je ne suis pas en faveur qu’on interdise à Mike Ward de faire sa blague», a-t-il ajouté.