«The Song of Names»: François Girard dévoile sa nouvelle œuvre

MONTRÉAL – La sortie d’un film de François Girard est toujours un événement, et le cinéaste suscite encore une fois l’intérêt avec son nouvel opus, The Song of Names (Le chant des noms en version française), qui arrivera en salle le 25 décembre, jour de Noël.

François Girard présentait The Song of Names en première montréalaise au Cinéma du Musée des Beaux-Arts, où plusieurs membres de la colonie artistique s’étaient déplacés pour le féliciter, lundi soir.

Près de deux ans après nous avoir offert la fresque historique Hochelaga: terre des âmes, le réalisateur propose, avec The Song of Names, un drame d’époque fondé sur l’histoire d’une amitié inconditionnelle entre deux jeunes garçons sur fond de Seconde Guerre mondiale, à Londres.

Les acteurs britanniques Tim Roth, Clive Owen et Catherine McCormack sont les piliers de ce récit d’une quête étalée sur 50 ans et deux continents.

Jeune violoniste prodigieux, juif et polonais, le petit Dovidl disparaît sans laisser de trace à la veille du concert crucial qui doit faire exploser son talent à la face du monde. Son complice Martin demeurera troublé par le départ soudain de son frère de cœur et comprendra, près de quarante ans plus tard, que ce dernier est peut-être encore vivant. Il se lancera dans une recherche obstinée pour comprendre l’absence de son ami et les raisons de celle-ci.

The Song of Names est l’adaptation cinématographique du roman du même titre de l’auteur britannique Norman Lebrecht.