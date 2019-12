Une adolescente portée disparue depuis plus d’une semaine à Gatineau

GATINEAU – La police de Gatineau demande l’aide de la population pour retrouver une adolescente de 14 ans qui manque à l’appel depuis la fin novembre.

Geovanna Luz a été vue pour la dernière fois vers 19h15 le 28 novembre au 155, chemin Freeman, dans le secteur de Hull.

Sa famille et ses proches sont sans nouvelles d’elle depuis ce temps.

La police dit avoir des «raisons de craindre» pour la santé et la sécurité de l’adolescente.

Geovanna Luz a la peau basanée, mesure 1,37 m (4 pi 6 po) et pèse environ 68 kg (150 lb). Elle a les yeux bruns et les cheveux noirs, et elle a une cicatrice sur l’avant-bras droit.

Au moment de sa disparition, elle portait une veste rouge, un chandail noir et des pantalons noirs déchirés.

Toute personne détenant de l’information pouvant aider les policiers à retrouver la jeune disparue est invitée à communiquer avec le Service de police de Gatineau, au 819 246-0222.